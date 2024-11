Bednarek o krytyce byłych piłkarzy. Dosadne słowa stopera

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Jan Bednarek

Jan Bednarek odpowiada byłym piłkarzom

Jan Bednarek w 2017 roku przeniósł się z Lecha Poznań do Southampton FC, z którym jest związany umową do końca czerwca 2027 roku. W sezonie 2022/2023 został wypożyczony na pół roku do Aston Villi. 28-letni stoper doznał kontuzji kolana z Portugalią w rozgrywkach Ligi Narodów i ma wrócić do pełni sił w grudniu. W bieżącym sezonie Premier League zdołał rozegrać 11 spotkań.

Oglądaj skróty meczów Premier League

Reprezentant Polski poruszył temat krytyki, która często pojawia się ze strony byłych piłkarzy. – W piłce nożnej gdyby nie było błędów, to by nie padały bramki. Najbardziej boli mnie to, że byli zawodnicy, którzy grali w piłkę i wiedzą jak to jest, że na boisku decydują ułamki sekund, wypowiadają się w sposób negatywny – zaczął w rozmowie z “Viaplay”.

– Wypowiadają się w sposób, jakby było to coś oczywistego i prostego, a sami grając kilkanaście lat temu popełniali błędy. Wydaje mi się, że konstruktywna krytyka to jest coś bardzo pozytywnego i od osób, które wiele osiągnęły w futbolu, trzeba się uczyć i słuchać. Uważam, że trudno jest wysłuchać krytykę – dodał.

Podkreślił, że chamstwo i umniejszanie osiągnięć innych są nie do przyjęcia. – Nie jest w porządku, że robi to człowiek człowiekowi. Łatwo jest siedzieć przed kamerami i mówić, a trudniej jest powiedzieć twarzą w twarz – zaznaczył.