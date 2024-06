Aston Villa wyceniła Matty’ego Casha. Wielki transfer coraz bliżej

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Matty Cash

Matty Cash wyceniony przez AV na 30 mln funtów

Aston Villa w poprzednim sezonie miała niezwykle udany rok. Podopieczni Unaia Emery’ego zakończyli rozgrywki w Premier League na 4. miejscu. Taki wynik oznacza, że The Villans po długich 42 latach oczekiwania w końcu wracają do gry w Lidze Mistrzów. Swoją cegiełkę do tego sukcesu dołożył m.in. reprezentant Polski – Matty Cash. Jednak owoców ciężkiej pracy angielskiego klubu raczej już zbierać nie będzie, bowiem coraz bliżej mu do opuszczenia klubu z Birmingham.

Cash od kilku tygodni wymieniany jest w gronie potencjalnych wzmocnień AC Milanu. Okazuje się, że Rossoneri od dłuższego czasu obserwują poczynania Polaka. Jak podaje portal The Athletic, ze względu na duże zainteresowanie Aston Villa postanowiła wycenić zawodnika. W przypadku chęci sprowadzenia Matty’ego Casha zainteresowane kluby będą musiały zapłacić 30 milionów funtów, czyli 35,6 mln euro.

Na ten moment nie wiadomo jak dalej potoczy się sytuacja z zainteresowaniem Milanu osobą Casha. Aston Villa oczywiście wolałaby zawodnika zatrzymać, lecz niewykluczone, że do sprzedaży zmuszają ich wewnętrzne przepisy finansowe w Premier League.

Matty Cash do Aston Villi trafił latem 2020 roku za niespełna 16 mln euro z Nottingham Forest. W poprzedni sezonie w barwach klubu zaliczył 46 spotkań, w których strzelił 5 goli. Kontrakt Polaka obowiązuje do czerwca 2027 roku. Niedawno został pominięty przez Michała Probierza przy powołaniach na Mistrzostwa Europy 2024.