Matty Cash zagrał w wyjściowym składzie Aston Villi w środowym meczu przeciwko Brentford. Reprezentant Polski zdobył nawet bramkę, kierując piłkę do siatki w 34, minucie.

fot. PA Images / Alamy Na zdjęciu: Matty Cash

Matty Cash z golem w meczu Aston Villa – Brentford

Matty Cash według różnych głosów powinien wrócić do reprezentacji Polski. Prawy defensor regularnie gra w szeregach Aston Villa. Mimo wszystko nie ma to przełożenia na grę piłkarza w kadrze. Tymczasem w środowy wieczór w spotkaniu 14. kolejki Premier League zawodnik dał sygnał Michałowi Probierzowi, aby ten nie rezygnował z niego tak łatwo.

Urodzony w Slough piłkarz w starciu Aston Villa – Brentford zaliczył swój dziewiąty występ w tej kampanii w lidze angielskiej. Tymczasem po ponad godzinie gry Cash zdobył bramkę. 15-krotny reprezentant Polski skierował piłkę do siatki, wykorzystując dośrodkowanie. Cash zamknął akcję, oddając strzał z prawej nogi.

Matty Cash z pierwszym trafieniem w sezonie! Polak świetnie wykorzystał dośrodkowanie

Dla prawego obrońcy bramka zdobyta w środowy wieczór jest jego pierwszą w tym sezonie. Cash ogólnie jak na razie rozegrał w szeregach The Villas łącznie 152 spotkania. Zdobył w nich dziesięć bramek i tyle samo asyst.

Doświadczony piłkarz trafił do Aston Villi we wrześniu 2020 roku. Kosztował wówczas ponad 15 milionów euro. Wcześniej reprezentował natomiast barwy między innymi takich zespołów jak: FC Dag & Red czy Wycombe Wanderers. Aktualny kontrakt Casha z klubem z Villa Park obowiązuje do końca czerwca 2027 roku.

Czytaj więcej: FC Barcelona straci napastnika? Al-Ittihad zainteresował się gwiazdą