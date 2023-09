IMAGO / Sportimage Na zdjęciu: Aaron Ramsdale

Arsenal pokonał w niedzielę Everton (1:0)

Mikel Arteta postanowił dokonać zmiany na pozycji bramkarza

Po zakończeniu spotkania Hiszpan bagatelizował tę sprawę

“To taka sama sytuacja, jak z Fabio Vieirą czy Gabrielem Jesusem”

Mikel Arteta podjął w niedzielę rzadko spotykaną decyzję. Postanowił zmienić podstawowego bramkarza. Do tej pory niekwestionowaną “jedynką” był Aaron Ramsdale, z kolei przeciwko Evertonowi między słupkami stanął David Raya.

– Mam takie samo uzasadnienie, jak na pytanie, dlaczego grał Fabio Vieira, a nie Gabriel Jesus. Nie otrzymałem ani jednego pytania, dlaczego zabrakło Jesusa w podstawowym składzie. Wygrał więcej trofeów niż ktokolwiek w naszej szatni, włączając mnie. Chcę, by Aaron Ramsdale zareagował tak samo, jak Gabriel Jesus. Tak samo, jak Kai Havertz czy Takehiro Tomiyasu. Gramy w jedenastu, a nie dziesięciu plus jednego [bramkarza – przyp. PP]. Wcześniej nie miałem odwagi, by to zrobić, bo jestem młodym trenerem – powiedział po spotkaniu hiszpański szkoleniowiec.

W środę Arsenal zmierzy się w PSV Eindhoven w ramach Ligi Mistrzów.

