IMAGO / ZUMA Wire Na zdjęciu: Sergio Ramos

Sevilla w niedzielę zanotowała pierwsze zwycięstwo w La Lidze, pokonując Las Palmas (1:0)

Swój pierwszy mecz po powrocie do Andaluzji rozegrał Sergio Ramos

Po ostatnim gwizdku Hiszpan przyznał, że było to wyjątkowe uczucie

“Na początku miałem pewne wątpliwości, ale…”

Sergio Ramos przed przerwą reprezentacyjną podpisał roczną umowę z Sevillą. Weteran jest wychowankiem klubu z Estadio Ramon Sanchez Pizjuan i wrócił do domu po 18 latach. Jeszcze przy prezentacji wydawało się, że radykalni fani nie są w stanie wybaczyć mu odejścia do Realu Madryt niemal dwie dekady temu. W niedzielę 37-latek wybiegł jednak w podstawowym składzie na starcie z Las Palmas (1:0) i pomógł drużynie w sięgnięciu po pierwsze w tym sezonie ligowe zwycięstwo.

– To bardzo ekscytujące, że mogłem znów zjednoczyć się z moimi ludźmi, z domem, z moimi fanami. To coś wyjątkowego. Nie potrafię wyrazić tego w słowach, a co mogłoby być lepsze od zwycięstwa? Miałem z początku pewne wątpliwości, ale po tym, jak zostałem odebrany, powiedziałem rodzicom, że zabiorę to uczucie do grobu. Teraz mogę umrzeć spokojnie, wróciwszy do moich ludzi – powiedział rozemocjonowany defensor.

W środę Sevilla rozpocznie swoją przygodę z Ligą Mistrzów. Przekonamy się, czy doświadczenie Ramosa pomoże w starciu z francuskim Lens.

Czytaj więcej: Real Madryt wrócił z dalekiej podróży. Baskowie nie wykorzystali szansy.

Sevilla FC RC Lens 1.90 3.70 4.20 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 18 września 2023 07:53 .

18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin