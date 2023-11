IMAGO / Andrew Matthews Na zdjęciu: Kai Havertz

Kanonierzy pokonali Brentford po trafieniu w 88. minucie

Kai Havertz zdobył decydującego gola dla Arsenalu

Niemiec rozpoczął mecz na ławce rezerwowych

Arsenal wyrwał wygraną. Brentford w rozpaczy

Piłka wpadła do siatki w 42. minucie spotkania. Wówczas Arsenal przeprowadził imponującą akcję, którą zapoczątkował świetnie wykonany rzut z autu. Wprowadził on spore poruszenie w defensywie gospodarzy, co później przełożyło się na wykreowanie ciekawej sytuacji. Z pierwszą próbą strzału Kanonierów dobrze poradził sobie bramkarz Brentford, ale dobitka Leandro Trossarda była już skuteczna. Niestety dla Kanonierów po interwencji VAR gol Belga został anulowany z powodu spalonego.

Na prawidłowe trafienie do siatki kibice musieli poczekać niemal do samego końca spotkania. W 88. minucie świetnie dośrodkowanie Bukayo Saki idealnie wykorzystał wprowadzony z ławki Kai Havertz, który ustalił wynik meczu na 1:0 dla gości.

Skrót meczu Brentford – Arsenal

