fot. Imago / BEAUTIFUL SPORTS Na zdjęciu: Gabriel Jesus

Na starcie nowego sezonu Arsenal nie będzie mógł liczyć na Gabriela Jesusa

Brazylijczyk wypadł z gry z powodu kontuzji

26-latek nie będzie mógł wystąpić między innymi przeciwko Manchesterowi City, Nottingham Forrest, czy Crystal Palace

Gabriel Jesus wypada z gry na kilka tygodni

Gabriel Jesus to zawodnik, który trafił do Arsenalu latem minionego roku za ponad 50 milionów euro. Z ekipą z Emirates Stadium piłkarz związał się umową do końca czerwca 2027 roku.

Tymczasem serwis Football.London, opierając się na wypowiedzi menedżera Kanonierów Mikela Artety, przekazał, że Gabriel Jesus będzie wyłączony z gry z powodu kontuzji kolana przez kilka tygodni. Jednocześnie piłkarza zabraknie w starciu o Tarczę Wspólnoty, które odbędzie się w niedzielę 6 sierpnia.

Arsenal pierwsze ligowe spotkanie rozegra 12 sierpnia, mierząc się z Nottingham Forrest. Tymczasem tydzień później na drodze The Guners stanie Crystal Palace.

Brazylijski piłkarz rozegrał 26 spotkań w poprzednim sezonie. Strzelił w nich 11 goli.

Czytaj więcej: Kosztował wielkie pieniądze i miał być gwiazdą Arsenalu. Teraz jest blisko przenosin do Turcji