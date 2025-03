Arsenal stracił kluczowego piłkarza. Arteta postawi na Kiwiora?

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Mikel Arteta

Calafiori wypada na ok. dwa/trzy tygodnie

Reprezentacja Włoch w ćwierćfinale Ligi Narodów przegrała z Niemcami na San Siro (1:2). Rewanż, którego stawką będzie awans do półfinału, odbędzie się w niedzielę. W meczu nie weźmie udziału Riccardo Calafiori. Obrońca Arsenalu doznał kontuzji w końcówce pierwszego spotkania. W piątek rano przeprowadzono badania, których wyniki nie ucieszą fanów Kanonierów.

Włoska federacja przekazała, że Calafiori wróci do Londynu, gdzie pod okiem klubowych lekarzy będzie wracał do zdrowia. Z kolei Gianluca Di Marzio poinformował, że uraz lewego kolana wykluczy piłkarza na okres ok. dwóch do trzech tygodni.

Kontuzja reprezentanta Włoch to olbrzymie osłabienie dla Arsenalu. Podopieczni Mikela Artety mają przed sobą wymagający terminarz, ponieważ oprócz spotkań w Premier League, czeka ich dwumecz z Realem Madryt w Lidze Mistrzów. Londyńczycy liczą na to, że Calafiori zdąży dojść do siebie przed pierwszym meczem z Los Blancos, które zaplanowane zostało na wtorek (8 kwietnia).

Pod nieobecność włoskiego obrońcy szansę na grę w wyjściowym składzie może otrzymać reprezentant Polski – Jakub Kiwior. 25-latek w ostatnich miesiącach nie może liczyć na występy w pierwszym składzie. Kontuzja kolegi z zespołu może być zatem jedną z ostatnich szans, aby pokazać się fanom Arsenalu w bieżącym sezonie.

Kanonierzy jak na razie zajmują 2. miejsce w Premier League z dorobkiem 58 punktów. Matematycznie wciąż liczą się w grze o mistrzostwo, lecz strata do Liverpoolu wynosi już 12 punktów. Do końca sezonu pozostało 9 spotkań.