Marcus Rashford

Sensacyjne informacje podaje “Daily Mirror”. Zdaniem dziennikarzy tej gazety, Arsenal FC w letnim oknie transferowym będzie próbował ściągnąć na The Emirates Stadium Marcusa Rashforda.

Marcus Rashford jest w tym sezonie w bardzo słabej formie

We wszystkich rozgrywkach, skrzydłowy MU strzelił zaledwie pięć goli

Mimo to chętnych na jego usługi nie brakuje, dołączył do nich właśnie Arsenal FC

Nowy chętny na usługi Rashforda

O żadnym piłkarzu Manchester United w ostatnim czasie nie produkuje się tylu transferowych plotek, co o Marcusie Rashfordzie. 24-letni skrzydłowy jest w tym sezonie w bardzo słabej formie. Mało gra (ledwie 24 spotkania we wszystkich rozgrywkach), rzadko strzela (tylko pięć trafień na wszystkich frontach). 46-krotnego reprezentanta Anglii frustruje ta sytuacja, podobnie jak fakt, że po raz kolejny nie zdobędzie z Czerwonymi Diabłami żadnego trofeum. Po odpadnięciu z Ligi Mistrzów, po starciu z Atletico Madryt, Rashford zresztą pokłócił się z kibicami z Old Trafford, co jeszcze bardziej pokazuje jego poziom rozczarowania.

Osoby blisko związane z klubem podkreślają, że Rashford jest w Manchesterze jak “duch”, a Ralf Rangnick pytany o przyczyny regresu formy podopiecznego tylko bezradnie rozkłada ręce. Niedawno francuska prasa informowała, że władze PSG w Rashfordzie widzą następcę Kyliana Mbappe, który na 95% latem przeniesie się do Realu Madryt. “Daily Mirror” z kolei donosi, że w swoim zespole chętnie widziałby go także Mikel Arteta.

Walczący o powrót do Ligi Mistrzów, Arsenal FC nie dysponuje aktualnie klasowymi napastnikami. Najlepszymi strzelcami londyńskiego klubu w tym sezonie są pomocnicy – Emil Smith Rowe oraz Bukayo Saka (obaj zdobyli po dziesięć bramek). Z atakujących, najwięcej trafień na koncie (7) ma Pierre-Emeric Aubameyang, którego włodarze Kanonierów lekką ręką pozbyli się zimą. A Gabończyk, jak na złość, z miejsca stał się gwiazdą FC Barcelona.

Dlatego Arteta ma świadomość, że chcąc liczyć się, zarówno w Premier League, jak w i Lidze Mistrzów, potrzebny jest mu ceniony i doświadczony snajper. Takiego kogoś, nawet pomimo drastycznego spadku formy, widzi właśnie w Rashfordzie.

