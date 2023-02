fot. PressFocus Na zdjęciu: Bukayo Saka

Bukayo Saka jest w tym sezonie najjaśniejszą postacią ofensywy Arsenalu. Rozmowy kontraktowe z gwiazdą trwały od kilku miesięcy i wreszcie są na etapie finalizacji. Skrzydłowy zostanie najlepiej opłacanym zawodnikiem w zespole – informuje Sami Mokbel.

Bukayo Saka podpisze nowy kontrakt z Arsenalem

Uczyni to go najlepiej opłacanym zawodnikiem w drużynie

Anglik ma zarabiać minimum 10 milionów funtów rocznie

Wielka sprawa dla Arsenalu

Kanonierzy są na dobrej drodze, aby po raz pierwszy od 2004 roku świętować tytuł mistrza Anglii. W chwili obecnej Arsenal zasiada na fotelu lidera Premier League, choć po piętach depcze mu Manchester City. Zespół Mikela Artety wygląda na przygotowany do walki o najwyższe cele. Kluczową rolę w ofensywie odgrywa natomiast Bukayo Saka, który wyrósł na jedną z największych gwiazd całej ligi.

Skrzydłowy był także istotnym elementem reprezentacji Anglii w trakcie zeszłorocznych mistrzostw świata w Katarze. Jego rozwój jest zauważalny przez inne kluby, na czele z Manchesterem City. Obywatele planowali wykorzystać fakt jego krótkoterminowej umowy i ściągnąć go do siebie.

Londyńczycy mieli świadomość, że muszą się spieszyć, aby zatrzymać 21-letnią gwiazdę w swoich szeregach. Od kilku miesięcy prowadzone były rozmowy w sprawie przedłużenia obowiązującego do połowy 2024 roku kontraktu. Sami Mokbel na łamach “Daily Mail” poinformował, że wreszcie są one na etapie finalizacji. Saka podpisze nową umowę z Arsenalem, co uczyni go najlepiej opłacanym zawodnikiem w zespole.

Wychowanek Kanonierów ma otrzymywać tygodniówkę w wysokości 200 tysięcy funtów, co, przy wliczeniu bonusów, gwarantuje mu rocznie ponad dziesięć milionów funtów. Nie ma natomiast wątpliwości, że oferowanie dla Anglika jednej z najbardziej lukratywnych umów w historii jest słuszną drogą, aby w kolejnych sezonach utrzymać się w walce o najwyższe cele.

