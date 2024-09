Liverpool w sobotę mierzył się z Nottingham Forest. Spotkanie zakończyło się niespodziewaną porażką "The Reds" (0:1). W rozmowie z mediami Arne Slot skomentował występ jego podopiecznych.

Arne Slot: Myślę, że to jest główna lekcja z tego meczu

W minioną sobotę doszło do wielu ciekawych spotkań w ramach 4. kolejki rozgrywek Premier League. W jednym z nich Liverpool przed własną publicznością podejmował Nottingham Forest. Mecz zakończył się ogromną niespodzianką. Zespół z Anfield Road bowiem przegrał 0:1 po bramce strzelonej przez Calluma Hodsona-Odoia.

Po końcowym gwizdku Arne Slot spotkał się z dziennikarzami. Szkoleniowiec Liverpoolu, cytowany przez oficjalną stronę klubową, podsumował występ swoich piłkarzy. Holender przyznał, że jego podopieczni mieli jedynie wpływ na posiadanie piłki.

– Myślę, że jedyna rzecz, na którą mieliśmy wpływ, to posiadanie piłki, ponieważ zagrywali wiele długich piłek, a jeśli wtedy odbierasz piłkę, musisz przejść przez 11 zawodników. Często byliśmy przy piłce, ale udało nam się wykreować tylko trzy czy cztery naprawdę dobre okazje, a to zdecydowanie zbyt mało przy tak dużej przewadze w posiadaniu. Grając tyle na połowie przeciwnika, musimy sobie radzić o wiele lepiej. Zbyt wiele razy traciliśmy piłkę w prostych sytuacjach. Myślę, że to jest główna lekcja z tego meczu – samo posiadanie piłki nie wystarczy – powiedział Arne Slot.

Liverpool już w najbliższy wtorek zagra w Lidze Mistrzów. Przeciwnikiem „The Reds” będzie AC Milan. Mecz odbędzie się na San Siro.

