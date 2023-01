fot. PressFocus Na zdjęciu: Antonio Conte

Pozycja Antonio Conte w Tottenhamie jest coraz słabsza. Wiele wskazuje na to, że po sezonie dojdzie między stronami do rozstania. Takie rozwiązanie pasuje samego Włochowi, który marzy o powrocie do Serie A – informuje Nicolo Schira.

Władze Tottenhamu skłaniają się ku zakończeniu współpracy z Antonio Conte

Włoski menedżer planuje po sezonie wrócić do Serie A

Jego kontrakt najprawdopodobniej nie zostanie przedłużony

Conte chce wrócić tam, gdzie radził sobie najlepiej

Antonio Conte objął stery w Tottenhamie w listopadzie 2021 roku. Jego debiutanckie miesiące w ekipie z Londynu były bardzo udane. Szybko poprawił grę zespołu i wyniki, a w końcowym rezultacie wywalczył awans do kolejnej edycji Ligi Mistrzów, co z początku wydawało się bardzo trudne do zrealizowania. Włoch dobrze rozpoczął także kampanię 2022/2023. Długo utrzymywał się tuż za plecami Arsenalu i Manchesteru City, lecz z biegiem czasu “Koguty” zaczęły odstawać od tej dwójki.

Nie zmieniało to jednak faktu, że w gabinetach Tottenhamu panowało przekonanie o właściwym wyborze szkoleniowca. Media informowały, że władze klubu postarają się przekonać Conte do podpisania nowego, wieloletniego kontraktu.

Konfliktowy charakter Włocha może w tej kwestii okazać się decydujący. Winę za kolejne niepowodzenia publicznie zrzucał na brakującą jakość w składzie i złe transfery, czym coraz bardziej zniechęca do siebie kibiców oraz klubowych włodarzy. W chwili obecnej wydaje się, że najrealniejszym scenariuszem jest zakończenie współpracy wraz z końcem sezonu.

Wówczas wygaśnie kontrakt włoskiego szkoleniowca. Jak informuje Nicolo Schira, on sam byłby chętny na taki ruch, gdyż jego celem jest powrót do Serie A. Conte najprawdopodobniej liczy na angaż w Juventusie. Wcześniej łączono go z Interem Mediolan, lecz pozycja Simone Inzaghiego stała się dużo mocniejsza.

