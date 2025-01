Amorim rozczarowuje na starcie w Man Utd. Kibice tracą cierpliwość

Ruben Amorim zmaga się z trudnym początkiem w Premier League. Mimo słabych wyników w lidze, władze Manchesteru United wciąż wierzą w jego zdolność do odwrócenia sytuacji, jednak presja rośnie.

Czy Amorim udźwignie presję w Manchesterze United?

Ruben Amorim objął stery Manchesteru United z dużymi oczekiwaniami po sukcesach w Sportingu Lizbona, jednak jego początek w Old Trafford jest daleki od ideału. Bilans dwóch zwycięstw, jednego remisu i aż pięciu porażek w Premier League wywołał falę krytyki zarówno ze strony kibiców, jak i analityków. Ostatnia porażka 0:2 z Newcastle dodatkowo wzmocniła wątpliwości co do przyszłości Portugalczyka na ławce trenerskiej Czerwonych Diabłów.

Pomimo trudności w lidze, Amorim odniósł dwa zwycięstwa w fazie grupowej Ligi Europy, co pozwoliło kibicom zobaczyć przebłyski jego potencjału. Jednak odpadnięcie z EFL Cup po przegranej z Tottenhamem w ćwierćfinale stanowi kolejny cios dla zespołu i trenera.

Główne problemy Manchesteru United pod wodzą Amorima to brak stabilności w obronie oraz nieskuteczność w ataku. Choć Portugalczyk podkreśla, że potrzeba czasu na wdrożenie jego filozofii gry, fani tracą cierpliwość wobec nierównych wyników.

Mimo to, władze klubu z Old Trafford na razie zachowują spokój i wierzą, że Amorim zdoła odwrócić losy drużyny. Kluczowe dla jego przyszłości będą jednak wyniki w nadchodzących meczach Premier League, gdzie konkurencja nie daje chwili wytchnienia, a United zaliczają kolejne spadki w tabeli.

Portugalczyk pracuje intensywnie, by udowodnić, że jest odpowiednim człowiekiem do poprowadzenia Manchesteru United ku nowej erze sukcesów. Czas pokaże, czy uda mu się spełnić oczekiwania kibiców i władz klubu.

