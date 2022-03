Alexander-Arnold wróci na hit z Manchesterem City

Źródło: The Athletic

PressFocus Na zdjęciu: Trent Alexander-Arnold

Trent Alexander-Arnold walczy z czasem, aby zdążyć wyleczyć kontuzję i wrócić do gry na hit Premier League przeciwko Manchesterowi City. Starcie gigantów angielskiej ligi będzie miało bardzo ważny wpływ na końcowy układ tabeli i walkę o mistrzowski tytuł.

Alexander-Arnold wróci na mecz Premier League z Manchesterem City

Anglik leczy kontuzję uda, której nabawił się w meczu z Arsenalem

Obrońca przebywa w Dubaju, gdzie przechodzi rehabilitację

Obrońca Liverpoolu walczy z czasem

Prawy obrońca opuści dwa najbliższe mecze Liverpoolu z powodu kontuzji ścięgna uda. W sobotę The Reds zmierzą się na Anfield Road z Watfordem, a we wtorek udadzą się na wyjazdowy mecz z Benfiką Lizbona w ćwierćfinale Ligi Mistrzów. Mecz przeciwko Manchesterowi City na Etihad Stadium zaplanowany na 10 kwietnia jest postrzegany jako realna data powrotu do gry Alexandra-Arnolda.

Źródła bliskie Liverpoolowi mówią, że choć to realna data, to jednak tak szybki występ mógłby stanowić pewien problem mając na uwadze rodzaj kontuzji. Gracz Liverpoolu przebywa na rehabilitacji w Dubaju, gdzie w przyszłym tygodniu musiałby z pozytywnym wynikiem ukończyć kilka testów przed powrotem do treningów z resztą grupy. W sztabie panuje duże poczucie optymizmu, jednak pewne jest, że w przypadku jakichkolwiek wątpliwości Jurgen Klopp nie zdecyduje się zaryzykować poważniejszych konsekwencji.

Alexander-Arnold kontuzji nabawił się tuż przed przerwą reprezentacyjną w meczu z Arsenalem. Z tego powodu opuścił zgrupowanie kadry. Reprezentacja Anglii wygrała w sobotę towarzyski mecz ze Szwajcarią, a we wtorek czeka ich rywalizacji z Wybrzeżem Kości Słoniowej.

Liverpool traci zaledwie jeden punkt do liderującego Manchesteru City po 29. kolejkach Premier League, dlatego nadchodzące spotkania są tak ważne zarówno dla podopiecznych Jurgena Kloppa, jak i Pepa Guardioli. Trzecia w tabeli Chelsea traci do drugiej ekipy z Anfield Road aż dziesięć punktów.

