Liverpool po nieudanym sezonie znów wrócił do walki o mistrzostwo Anglii. Aktualnie zajmuje drugie miejsce, tuż za plecami Manchesteru City. Trent Alexander-Arnold wierzy w końcowy triumf swojej drużyny.

fot. Imago/Richard Sellers Na zdjęciu: Trent Alexander-Arnold

Liverpool stać na mistrzostwo Anglii?

Liverpool przeprowadził tego lata przebudowę w środku pola, która była efektem nieudanego poprzedniego sezonu. Choć przewidywano, że zajmie trochę czasu, zanim drużyna dobrze się zgra i będzie w stanie punktować na najwyższym poziomie, Jurgen Klopp bardzo szybko ustawił swoich podopiecznych do pionu. Wygląda na to, że The Reds wrócili do walki o najwyższe cele.

Aktualnie Liverpool zajmuje w tabeli Premier League drugie miejsce ze stratą punktu do liderującego Manchesteru City. W najbliższy weekend te zespoły zmierzą się na Etihad Stadium, więc The Reds mają szansę wskoczyć na szczyt tabeli. Trent Alexander-Arnold ma świadomość, że w składzie doszło do wieku zmian, natomiast wierzy w końcowy sukces, jakim jest mistrzostwo Anglii.

– Jesteśmy w naprawdę dobrym położeniu i osiągamy wyniki i pracujemy ciężko, by nasza forma pozwoliła nam utrzymywać się jak najbliżej szczytu tabeli. Do tej pory prezentowaliśmy się w stylu, jakiego można oczekiwać po kimś kto jest w stanie wygrać ligę. Jeśli będziemy to kontynuować, powinniśmy być w grze również w okolicach maja.

– Trwa odbudowa, wielu doświadczonych graczy odeszło i stwierdzenie o powrocie do czołowej czwórki i ocenianiu naszych dalszych możliwości od tego momentu byłoby całkiem normalne. Ale wierzymy, że to walka o tytuł jest czymś, co jesteśmy w stanie osiągnąć – mówi defensor.

