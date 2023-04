PressFocus Na zdjęciu: Michał Rosiak - Arsenal

Michał Rosiak podpisał pierwszy profesjonalny kontrakt z Arsenalem

17-latek występuje na pozycji prawego obrońcy

Polak na co dzień gra w młodzieżowych zespołach londyńczyków

Michał Rosiak z pierwszym kontraktem

Michał Rosiak dołączył do akademii Arsenalu w 2016 roku w wieku raptem 11 lat. Od tego momentu zawodnik systematycznie się rozwija i pnie po kolejnych szczeblach w szkółce londyńczyków. Na co dzień występuje w zespole do lat 18, gdzie zbiera bardzo dobre recenzje. Jego nominalną pozycją jest prawa obrona, choć ma bardzo duże zapędy do gry ofensywnej.

Teraz Arsenal zdecydował się na popisanie z Polakiem pierwszego profesjonalnego kontraktu. Nie poinformowano jednak jak długo będzie on obowiązywał. Już jakiś czas temu, Mikel Arteta zaprosił 17-latka na trening pierwszej drużyny.

– To niesamowite móc nosić koszulkę Arsenalu. Zwłaszcza, gdy pomyślę o tym, jacy zawodnicy dostąpili tego zaszczytu wcześniej i kto teraz gra dla naszego klubu. Gram dla klubu, który obserwowałem i dorastałem od dziecka, dlatego tym bardziej się cieszę. Mam nadzieję, że to tylko początek drogi, a dla mnie jeden z wielu kontraktów z tym klubem – powiedział po podpisaniu umowy Michał Rosiak.

