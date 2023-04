PressFocus Na zdjęciu: Przemowa

Wypowiedź Fernando Santosa dla TVP Sport ujawniła wielopoziomową katastrofę komunikacyjną w PZPN

Można się tylko zastanawiać: jak to możliwe, że selekcjoner wyraził aż taką niechęć do inicjatywy, z której związek jest dumny

W “Przemowie” przypominamy pozostałe wpadki PZPN z ostatnich niespełna dwóch lat

Fernando Santos kontra PZPN

Wyobraźcie sobie, jak naprawdę musi wyglądać komunikacja w PZPN, jeśli weźmiemy poprawkę na to, że nie wszystko tak spektakularnie wydostaje się na zewnątrz jak słowa Santosa z wywiadu dla TVP. Jestem pewny, że obserwujemy tylko kawałek tego tortu złożonego z niedopatrzeń, niedogadań i wpadek.

Z rzeczy, które widzieliśmy, a które doskonale obrazują poziom komunikacyjnego przygotowania obecnego PZPN, mieliśmy najpierw totalne niedogadanie się z Paulo Sousą w sprawie istotności meczu z Węgrami pod koniec eliminacji mistrzostw świata. Później mieliśmy prezentację Czesława Michniewicza i kompletne nieprzygotowanie Cezarego Kuleszy do pytań o 711 połączeń, które po prostu musiały się pojawić. Wyglądało to tak, jakby każdy się ich spodziewał, tylko nie prezes PZPN. No i teraz dwie sprawy już z Fernando Santosem. Pierwsza, gdy nikt nie raczył poinformować selekcjonera o ciągnącej się i ciągle wypływającej aferze premiowej, przez co ten znalazł się nagle w niekomfortowej sytuacji, gdy przed meczami z Czechami i Albanią spontanicznie dał piłkarzom bana na kontakty z mediami, po czym część mediów eksplodowała ze złości. I druga – totalny brak najpierw dogadania się w kwestii towarzyskiego meczu z Niemcami, a później, nawet jeśli wbrew selekcjonerowi podpisano papiery z niemiecką federacją, brak jakichkolwiek ustaleń z selekcjonerem w kwestiach komunikacyjnych. W obecnym PZPN nie istnieje coś takiego jak taktyka komunikacyjna. Myślicie, że za Bońka nie było trudnych spraw? Oczywiście, że były, tylko nie wypływały, albo sprytnie urywano im głowy.

