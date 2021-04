Szwedzki Związek Piłki Nożnej wystosował otwarty list. W nim jego reprezentanci przyznali, iż przyznanie Katarowi roli organizacji mistrzostw świata było błędem.

“Przyznanie mundialu Katarowi było błędem”

Nasi grupowi rywale na nadchodzących mistrzostwach Europy wystosowali list otwarty. Apelują w nim do FIFA w sprawie przyznania Katarowi tytułu organizatora mundialu w 2022 roku.

“Kiedy w 2010 roku FIFA przyznała Katarowi Mistrzostwa Świata 2022, temat wyzysku pracujących tam emigrantów był powszechnie znany. Ponadto, trwał nadal w okresie budowy znacznej części infrastruktury niezbędnej do organizacji turnieju. Opierając się na naszych wartościach, Szwedzki Związek Piłki Nożnej jest głęboko przekonany, że decyzja o przekazaniu turnieju Katarowi była błędna” – możemy przeczytać w oficjalnym liście. Został on podpisany przez prezesa Szwedzkiego Związku Piłki Nożnej, Karla-Erika Nilssona, a także sekretarza generalnego, Hakana Sjoestranda. Bezpośrednim adresatem tegoż listu jest prezydent FIFA, Gianni Infantino.

W swoim piśmie związek oświadczył, że chce spotkać się z reprezentantami światowej federacji, aby omówić sytuację w Katarze. Domaga się też większej odpowiedzialności.

“Obowiązkiem piłki nożnej jest stać na straży praw człowieka”

Aby “zapewnić, że Mistrzostwa Świata 2022 pozostawią pozytywne wrażenia i długie dziedzictwo dla wszystkich pracowników w Katarze”, Szwedzi stawiają szereg wymagań.

“FIFA powinna zbadać czy prawa człowieka są przestrzegane podczas budowy infrastruktury związanej z mistrzostwami świata. Ponadto powinna szybko przeciwdziałać nadużyciom wobec pracownikom i je ograniczać. Światowa federacja jest też zobowiązana do wykorzystania wszystkich swoich wpływów, zarówno publicznych, jak i prywatnych, by zażądać od Kataru przestrzegania praw człowieka i zapewnienia, iż wszyscy pracownicy są przez nie chronieni” – czytamy dalej w liście.

Szwedzki Związek Piłki Nożnej zobowiązał się też do pomocy w kwestiach zawartych w liście. W piśmie znalazła się też prośba o kontakt w przypadku jakichkolwiek pytań.

Jest to pierwszy przypadek tak otwartego buntu wobec Kataru jako organizatora nadchodzącego mundialu. The Guardian informował w przeszłości o ofiarach przedsięwzięcia. Ponad 6500 pracowników zginęło w Katarze w trakcie pracy nad przygotowaniem państwa do goszczenia najważniejszego turnieju w świecie piłki nożnej.

