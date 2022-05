Pressfocus Na zdjęciu: Neymar

Napastnik PSG i reprezentacji Brazylii, Neymar był gościem kanału Barbaridade, na którym rozmawiał z byłym reprezentantem Canarinhos, Diego Ribasem. 30-letni atakujący szczerze wyznał, jak radzi sobie z gwizdami i szyderstwami w Parku Książąt oraz zapowiedział, że bardzo chce wygrać z Brazylią mundial w Katarze.

Fani PSG wciąż nie mogą wybaczyć swoich piłkarzom porażki w 1/8 finału Ligi Mistrzów z Realem Madryt

Neymar w tych trudnych chwilach przyznaje, że myśli przede wszystkim o rodzinie

Brazylijczyk podkreśla również, że jego celem na 2022 rok jest zdobycie mistrzostwa świata

Neymara sposób na gwizdy

PSG na cztery kolejki przed zakończeniem rozgrywek Ligue 1 zapewniło sobie 10. w historii mistrzostwo Francji, remisując w 34. serii gier z RC Lens 1:1. W Parku Książąt nikt jednak nie fetował tego triumfu. Kibice paryskiego klubu, wściekli na swoich piłkarzy za kolejne fiasko walko o zwycięstwo w Lidze Mistrzów, przez niemal całe spotkanie niemiłosiernie wygwizdywali graczy Mauricio Pochettino, a w 75. minucie, a w akcie protestu opuścili trybuny. Z piłkarzami kolejny mistrzowski tytuł świętowała zatem garstka fanów. Taka nieprzyjemna atmosfera w stolicy Francji trwa od lutego, gdy Les Parisiens przegrali dwumecz 1/8 finału Champions League z Realem Madryt.

– Oczywiście nikt nie chce być wygwizdywany, tym bardziej w domu – przyznał Neymar w rozmowie z Diego. – To smutne, ale musiałem znaleźć siłę, aby sobie jakoś z tym poradzić. Myślę wówczas o tych wszystkich ludziach, dzięki którym dotarłem na szczyt, na czele z moją rodziną i wiem, że buczenie kibiców nie może sprawić, że gram gorzej, bo wtedy zawiodę ich wszystkich. W tych trudnych chwilach zatem myślę o nich.

Przygotowania Neymara do MŚ

Kolejne niepowodzenie w Lidze Mistrzów nie sprawi jednak, że 2022 rok będzie dla Neymara całkowicie stracony. W listopadzie w Katarze odbędą się mistrzostwa świata. Gwiazdor Canarinhos chce w końcu wywalczyć upragniony Puchar Świata. Jego ojczyzna na triumf na mundialu czeka już 20 lat. Sam Neymar do tej pory wystąpił na dwóch MŚ w 2014 i 2018 r. Za każdym razem występ na tym turnieju kończył się dla reprezentacji Brazylii ogromnym rozczarowaniem.

Dlatego też 117-krotny reprezentant Kraju Kawy zapowiada: – Do tego turnieju czasu od dłuższego czasu przygotowuje się zarówno fizycznie, jak i psychicznie. Oddam życie za Puchar Świata. Grałem już na tej imprezie dwukrotnie i wiem jak to działa. Jeżeli nie jesteś gotowy na sukces, okazja zniknie, dla tego ja zrobię wszystko, aby to nie nastąpiło.

