fot. PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze PSG

PSG nie ma zamiaru żegnać się latem z Lionelem Messim. Według najnowszych informacji Sky Sports News sternicy klubu z Paryża są zdecydowani, aby zatrzymać Argentyńczyka w klubie przynajmniej na kolejny sezon.

Lionel Messi swojego pierwszego sezonu w PSG nie może zaliczyć do udanych

Sky Sports News podaje, że władze klubu z Paryża chcą budować zespół, licząc na Argentyńczyka

34-latek ma kontrakt ważny do końca czerwca 2023 roku

PSG zatrzyma Messiego, a rozstanie się z Neymarem?

PSG pozyskało latem minionego roku Lionela Messiego na zasadzie wolnego transferu. 34-latek trafił do ekipy z Parc des Princes po wypełnieniu kontraktu z FC Barceloną. W ostatnim czasie nie brakowało spekulacji na temat przyszłości reprezentanta Argentyny.

Sky Sports News twierdzi, że władze PSG nie zamierzają rozstać się z Messim latem. Mimo że oczekiwania względem piłkarza były zdecydowanie większe. Argentyńczyk na razie legitymuje się bilansem zaledwie czterech goli w Ligue 1. Inną sprawą jest jednak to, że piłkarz imponuje liczbą asyst.

Reprezentant Argentyny ma bronić barw ekipy z Paryża także w kolejnym sezonie. Wygląda zatem na to, że 34-latek wypełni umowę z przedstawicielem Ligue 1 do końca czerwca 2023 roku. Jednocześnie jest szansa na to, że Messi przedłuży kontrakt z klubem z Paryża do końca czerwca 2023 roku, co sugerują media.

Urodzony w Rosario zawodnik w tej kampanii wystąpił łącznie w 30 spotkaniach PSG, notując w nich dziewięć trafień i 13 asyst.

O ile Argentyńczyka ma zostać w PSG na kolejną kampanię, to niepewny swojej przyszłości w klubie z Paryża jest Neymar. Mistrz Francji ma być otwarty na sprzedaż Brazylijczyka.

Czytaj więcej: Ronaldinho doradza Mbappe pozostanie w Paris-Saint Germain