PressFocus Na zdjęciu: Puchar Świata

Reprezentacja Polski cały czas liczy się w walce o udział w finałach przyszłorocznych mistrzostw świata. Udział w katarskim mundialu to również szansa na pokaźny zastrzyk finansowy. Organizatorzy przygotowali bowiem rekordową pulę nagród dla uczestników. Jakie nagrody czekają na finalistów? Jaką kwotę otrzyma mistrz świata?

Mundial w Katarze jest rekordowy przede wszystkim pod względem finansowym

FIFA przygotowała rekordową pulę nagród dla uczestników oraz zarezerwowała rekordowe środki dla klubów

Nagroda za zdobycie mistrzostwa świata wynosi 50 milionów dolarów

Rekordowy mundial

Międzynarodowa Federacja Piłkarska (FIFA) regularnie zwiększa pulę nagród dla uczestników turniejów finałowych mistrzostw świata. Jest to możliwe dzięki cały czas rosnącym przychodom z organizacji turnieju. Bardzo ważną rolę odgrywa tutaj rozwój technologii, który pozwala na regularne zwiększanie zasięgu i umożliwia dostęp do transmisji coraz większej liczbie ludzi. Mecze mistrzostw świata możemy oglądać praktycznie w każdym zakątku świata, nie tylko za pośrednictwem tradycyjnej telewizji, ale przede wszystkim dzięki internetowi. Potwierdzają to również liczby, które jasno pokazują, że mistrzostwa świata to zdecydowanie najchętniej oglądana drużynowa impreza sportowa na świecie.

Przygotowania i organizacja turnieju w Katarze już teraz pochłonęły rekordowe kwoty. Rekordowe pieniądze czekają również na jego uczestników. Według szacunków FIFA pula środków, które zostaną rozdysponowane pośród poszczególne reprezentacje, ale również kluby w których na co dzień występują uczestnicy turnieju, może wynieść nawet miliard dolarów. Gdyby tak się stało, oznaczałoby to wzrost o 26% w stosunku do poprzedniej edycji turnieju finałowego, który w 2018 roku odbył się w Rosji. Wcześniej łączna kwota rosła jeszcze szybciej. Wystarczy napisać, że w 1998 roku wynosiła “zaledwie” 103 miliony dolarów.

Od 2010 roku w puli środków wypłacanych w związku z udziałem w turnieju znalazły się również pieniądze przekazywane klubom, których zawodnicy brali w nim udział. To efekt porozumienia zawartego dwa lata wcześniej między FIFA i europejskimi klubami, które we wcześniejszych latach domagały się wypłaty odszkodowań w związku z kontuzjami swoich piłkarzy odniesionymi w trakcie mundialu. Cztery lata później poza wcześniej ustalonymi wypłatami dla klubów uruchomiono również program, który umożliwia wypłacanie klubom dodatkowych odszkodowań właśnie w związku z odniesionymi przez piłkarzy kontuzjami. Przy okazji mistrzostw świata w 2018 roku, z obu programów przekazano klubów odpowiednio 209 i 134 miliony dolarów. W 2022 roku kwoty te będą jeszcze wyższe, a ich łączna suma może wynieść nawet 0,5 miliarda dolarów.

Rok Organizator pula nagród (w mln $) zmiana 1982 Hiszpania 20 1986 Meksyk 26 +30% 1990 Włochy 54 +108% 1994 Stany Zjednoczone 71 +31% 1998 Francja 103 +45% 2002 Korea Płd. i Japonia 154 +50% 2006 Niemcy 262 +70% 2010 RPA 420 +60% 2014 Brazylia 564 +34% 2018 Rosja 791 +40% 2022 Katar 1 000 +26%

Czytaj także:

Ile otrzyma mistrz świata?

Mistrz świata to najważniejszy tytuł w piłce nożnej. To marzenie każdego uczestnika mundialu, ale możliwość jego realizacji mają tylko nieliczni. Za zdobyciem tego tytułu idzie nie tylko prestiż i duma, ale również ogromne pieniądze. Z turnieju na turniej nagroda dla najlepszego zespołu na świecie regularnie rośnie. Podczas turnieju w Katarze będzie dziesięć razy wyższa niż podczas mistrzostw świata w 1998 roku, których gospodarzem i triumfatorem była reprezentacja Francji. Jak poinformowała FIFA zwycięzca najbliższego turnieju otrzyma aż 50 milionów dolarów. Sądzisz , że to wcale niewygórowana kwota? Jest jednak wyższa o 25% od tej, która trafiła na konto Francuzów za triumf w Rosji w 2018 roku.

Jest o co grać! Rosnąca nagroda za zdobycie mistrzostwa świata ma również wpływ na coraz większe nagrody indywidualne dla zawodników. Poszczególne federacje wysokość bonusów dla swoich reprezentantów za osiągnięcie określonej fazy turnieju lub końcowe zwycięstwo w dużej mierze uzależniają właśnie od kwot przygotowanych z tego tytułu przez FIFA.

Rok Organizator nagroda dla zwycięzcy (w mln $) zmiana 1982 Hiszpania 2,2 1986 Meksyk 2,8 +27% 1990 Włochy 3,5 +25% 1994 Stany Zjednoczone 4 +14% 1998 Francja 6 +50% 2002 Korea Płd. i Japonia 8 +33% 2006 Niemcy 20 +150% 2010 RPA 30 +50% 2014 Brazylia 35 +17% 2018 Rosja 40 +14% 2022 Katar 50 +25%

Mistrzostwa Świata 2022 – nagrody dla uczestników

Na duży zastrzyk finansowy może liczyć nie tylko federacja, której reprezentacja zwycięży w finale, ale również federacje pozostałych 31 finalistów. FIFA potwierdziła już schemat nagród na jakie będą mogły liczyć poszczególne zespoły. Ich wysokość uzależniona jest oczywiście od fazy do której dotrze dana drużyna.

Każdy z 32 finalistów otrzyma od FIFA kwotę 2 milionów dolarów tzw. “opłaty na przygotowania”. To jednak niejedyne pewne pieniądze. 16 zespołów, które rywalizację zakończą już na fazie grupowej otrzyma dodatkowo 10 milionów dolarów. Dwa miliony dolarów więcej trafi na konto tych ekip, które nie przebrną przez pierwszą rundę pucharową – 1/8 finału. Cztery drużyny, które zostaną wyeliminowane w ćwierćfinałach otrzymają 18 milionów dolarów.

Pozostałe cztery zespoły otrzymają nagrody w zależności od miejsca, na którym zakończą udział w turnieju. Czwarta drużyna mistrzostw świata otrzyma 25 milionów dolarów, zdobywcy brązowych medali będą mogli natomiast liczyć na kwotę 30 milionów dolarów. Jeszcze wyższe nagrody czekają na finalistów. Dla wicemistrzów świata przewidziana jest kwota 40 milionów dolarów, natomiast mistrz świata, o czym już wspominaliśmy, dostanie bagatela 50 milionów dolarów.

Faza nagroda (w mln $) przygotowania 2 32 zakwalifikowane drużyny faza grupowa 10 16 wyeliminowanych drużyn 1/8 finału 12 8 wyeliminowanych drużyn ćwierćfinały 18 4 wyeliminowane drużyny czwarte miejsce 25 jedna drużyna trzecie miejsce 30 jedna drużyna drugie miejsce 40 jedna drużyna zwycięzca 50 jedna drużyna

Podobnie jak kwota nagrody dla mistrza świata, także nagrody dla pozostałych uczestników systematycznie rosły z każdym turniejem. Trzeba jednak zauważyć, że zdecydowanie mocniej miało to miejsce w przypadku półfinalistów oraz finalistów. W porównaniu do 2010 roku nagroda dla wicemistrza świata wzrośnie aż o 67%. W przypadku zespołów, które nie przebrną przez fazę grupową, wzrost ten wynosi tylko 25%. Wniosek jest jeden – FIFA postanowiła nagradzać przede wszystkim najlepszych.

W 2022 roku pula nagród dla poszczególnych reprezentacji wyniesie 537 milionów dolarów. To wzrost o 20% w stosunku do turnieju w Rosji, kiedy na konta krajowych federacji trafiło łącznie 448 milionów dolarów.

Faza 2022 2018 2014 2010 przygotowania 2 1,5 1,5 1 faza grupowa 10 8 8 8 1/8 finału 12 12 9 9 ćwierćfinały 18 16 14 14 czwarte miejsce 25 22 20 18 trzecie miejsce 30 24 22 20 drugie miejsce 40 28 25 24 zwycięzca 50 38 35 30

Czytaj także: Ostatni taniec katarskiego projektu o nazwie PSG?