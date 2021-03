Mecz Anglia – Polska w eliminacjach mistrzostw świata zostanie rozegrany na Wembley już w środę, a dzień wcześniej odbyła się konferencja prasowa reprezentacji Anglii, w której udział wzięli selekcjoner Gareth Southgate i pomocnik West Hamu Declan Rice. Angielski szkoleniowiec przekonywał, że nie wolno lekceważyć rywali, ponieważ ci są groźni mimo braku Roberta Lewandowskiego.

Mecz Anglia – Polska bez Lewandowskiego

Jak wiadomo, na Wembely nie zobaczymy Roberta Lewandowskiego, który jest kontuzjowany. To wielka strata dla widowiska i z punktu widzenia Anglików pewna przewaga, ale Gareth Southgate nie zamierza lekceważyć rywali. – Ja jako trener patrzę na to w ten sposób, że to jest okazja dla piłkarzy, którzy są głodni gry. Poza tym Polacy mają bardzo dobrych zawodników w ofensywie jak: Milik, Zieliński czy Piątek. To jest bardzo dobra drużyna z kilkoma bardzo dobrymi piłkarzami. Polacy są waleczni, to dumny naród, mają też nowego trenera, więc są bardzo zmotywowani. To będzie kluczowy mecz w naszej grupie eliminacyjnej. Chcemy zrobić kolejny krok naprzód i wierzę, że nasi zawodnicy mogą tego dokonać – mówił selekcjoner reprezentacji Anglii.

– Nie możemy być naiwni. W żadnym momencie nie możemy zdjąć nogi z gazu, bo zostaniemy za to skarceni. Drużyna to nie jeden zawodnik, więc musimy być przygotowani na najwyższym poziomie – dodał.

Anglia – Polska: Southgate ma wielki komfort

Angielski trener był pytany o dyspozycję Masona Mounta przed meczem z Polską. – Nie rozgrzewał się razem z drużyną, ale potem brał udział w zajęciach. Powinno być dobrze z nim. Wszyscy powinni być do dyspozycji – zapewniał.

Pojawiło się również pytanie o to, czy przyszłość klubowa Harry’ego Kane’a nie ma wpływu na jego grę w reprezentacji. – W ogóle się o to nie martwię, jestem spokojny. Przecież Harry strzelił wspaniałego gola i miał asystę w meczu z Albanią. On jest teraz skupiony na kolejnym treningu, na kolejnym meczu, to prawdziwy profesjonalista – mówił Southgate.

Selekcjoner reprezentacji Anglii został również zapytany przez Goal.pl o Paulo Sousę i to, czy fakt, że jest on krótko z reprezentacją Polski i nie miał wiele czasu na poznanie zawodników i pracę z nimi, będzie przewagą dla Wyspiarzy. – Myślę, że dobrze byłoby mieć piłkarzy do dyspozycji tak długo, jak to możliwe, spędzać z nimi czas na treningach czy budować poprzez kolejne mecze. Oczywiście zawsze, kiedy drużynę przejmuje nowy trener, piłkarze mają wielką motywację, aby pokazać się z jak najlepszej strony. Zobaczymy jak zagrają w środę na Wembley, ale spodziewam się dobrego pressingu z ich strony, mają bardzo dobrych ofensywnych zawodników. To będzie test dla naszych obrońców. Musimy dać z siebie wszystko, aby wygrać ten mecz – powiedział Gareth Southgate.

Mecz Anglia – Polska w środę na Wembley. Początek tego spotkania o godzinie 20:45. Po dwóch kolejkach Anglicy są liderem grupy I eliminacji MŚ, mając na koncie komplet punktów. Polacy zajmują drugie miejsce razem z Węgrami i tracą do Synów Albionu dwa oczka.