Koszulka Maradony ze znanego meczu trafi na aukcje. Zawrotna kwota

To jeden z najbardziej znanych momentów w historii futbolu. Teraz fani tego sportu, którzy mają grube portfele będą mogli zabrać kawałek tej chwili do domu. Koszulka, którą nosił Diego Armando Maradona, gdy strzelił słynnego gola “Ręką Boga” trafi na aukcję. Szacuje się, że trykot legendy światowej piłki nożnej może osiągnąć zawrotną kwotę ponad czterech milionów funtów.

Koszulka ze słynnego meczu Maradony, w którym Argentyńczyk zdobył gola po zagraniu piłki ręką trafi na aukcję

Aukcja odbędzie się w Londynie i potrwa od 20 kwietnia do 4 maja

Koszulka może pobić dotychczasowy rekord odzieży sportowej. Trykot Babe’a Rutha z New York Yankees w 2019 roku został sprzedany za 5,64 miliona dolarów

Kawałek historii futbolu nie dla każdego

Koszulka Maradony znajduje się na “krótkiej liście najcenniejszych pamiątek sportowych”. – Nigdy nie będę miał już do czynienia z czymś tak dobrym. To kultowa chwila w dziejach sportu – powiedział Brachm Wachter odpowiedzialny za londyńską aukcje, która rozpocznie się 20 kwietnia i potrwa do 4 maja. Aukcja odbędzie się w salonie Sotheby’s w Londynie.

Mardona strzelił dwie bramki podczas ćwierćfinału mistrzostw świata 22 czerwca 1986 roku w meczu Argentyny z Anglią (2:1). Pierwszą bramkę w tamtym spotkaniu Argentyńczyk zdobył po strzale głową, jednak piłka odbiła się jeszcze od jego ręki, co umknęło uwadze sędziego. Maradona mówił później, że gol został zdobyty “trochę głową Maradony, a trochę ręką Boga“.

Drugi gol to już fenomenalny pokaz umiejętności słynnego Diego, który przedryblował prawie całą angielską drużynę, zanim bez problemu pokonał bramkarza Petera Shiltona. W 2002 roku to trafienie zostało wybrane “golem stulecia” w plebiscycie FIFA.

– Pierwsza bramka była przebiegła i zawierała element szczęścia. Ale potem dołożył jeszcze drugiego gola, który był po prostu niesamowity – dodał Brachm Wachter. Argentyna wygrała w 1986 roku mistrzostwo świata z Maradoną w składzie, który przez wielu uważany jest za najlepszego piłkarza wszechczasów. Argentyńczyk zmarł w listopadzie 2020 roku w wieku 60 lat.

Po meczu Maradona zamienił się koszulkami z angielskim pomocnikiem Stevem Hodge’em, który do tej pory jej nie sprzedał. Trykot przez dwadzieścia lat był wypożyczany do Muzeum Narodowego Piłki Nożnej w Manchesterze. Niebieska koszulka z białymi paskami była na szybko szyta tuż przed mistrzostwami, bowiem uznano, że wcześniej zaprojektowany trykot był zbyt ciężki na wielkie upały w Meksyku, gdzie odbywały się mistrzostwa.

Hodge przyznał, że był “szczęśliwym posiadaczem koszulki, która ma głębokie kulturowe znaczenie dla świata futbolu oraz mieszkańców Argentyny i Anglii“. Według Wachtera Hodge zdecydował, że „nadszedł właściwy czas” na sprzedaż. Ceny pamiątek sportowych poszybowały w górę w ostatnich latach. Koszulka mogłaby pobić dotychczasowy rekord odzieży sportowej. Trykot Babe’a Rutha z New York Yankees w 2019 roku został sprzedany za 5,64 miliona dolarów.

