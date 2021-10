FIFA wydaje się coraz bardziej zdeterminowania z wprowadzeniem w życie planu o rozgrywaniu piłkarskich mistrzostw świata co dwa lata. Mimo że takie rozwiązanie spotkało się z ogromną krytyką. Prezydent Międzynarodowej Federacji Piłki Nożnej Gianni Infantino nie rozumie takiego podejścia do sprawy.

Mistrzostwa Świata będą rozgrywane co dwa lata? Za takim rozwiązaniem jest FIFA

Gianni Infantino przedstawił kolejne argumenty, przekonujące, że częstsze rozgrywanie mundialu to dobry pomysł

Najbliższe mistrzostwa świata odbędą się w 2022 roku w Katarze

Mistrzostwa Świata co dwa lata?

FIFA już od dłuższego czasu stara się przekonać wszystkich do tego, że rozsądne jest rozgrywanie mundialu co dwa lata. W jednym z ostatnich wywiadów sternik FIFA porównał rozgrywanie mistrzostw świata z rozgrywaniem finału Super Bowl co roku, co przynosi ogromne zyski finansowe.

– Zdecydowanie wierzę w potrzebę organizowania bardziej prestiżowych wydarzeń częściej. Mam na myśli między innymi mistrzostwa świata, ale nie tylko. Właśnie dlatego, że to wyjątkowy turniej, to powinien być rozgrywany częściej, a nie raz na cztery lata. Super Bowl, czy Wimbledon mają miejsce każdego roku, podobnie jak Liga Mistrzów i nikt nie narzekać – mówił Infantino w trakcie przemówienia w Izraelu cytowanej przez Reutersa.

Pomysł FIFA na rozgrywanie mundialu co dwa lata jest z różnych stron krytykowany. Nie tylko przez zawodników i kibiców, ale również przedstawicieli lig. W środę swój sprzeciw w związku z planem rozgrywaniu mistrzostw świata przedstawił zarząd Profesjonalnej Ligi Piłki Nożnej we Francji (LFP).

Czytaj więcej: Baraże o mundial 2022 – zasady. Kto zagra w barażach?