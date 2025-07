Vinicius dostał ofertę wartą miliard euro. Wybrał i podpisze kontrakt

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Vinicius Junior

Vinicius Junior wybrał Real Madryt. Gwiazdor odrzucił miliard euro

Vinicius Junior w ostatnich miesiącach był bohaterem medialnych spekulacji transferowych. Gwiazdor Realu Madryt otrzymywał liczne zapytania z Arabii Saudyjskiej, która była gotowa zaoferować mu kosmiczne zarobki. Według portalu MARCA napastnik mógłby zarobić nawet miliard euro za pięć lat gry w tamtejszej lidze.

Wielką szansę na zarobek miałby również Real Madryt, bo Saudyjczycy proponowali Królewskim aż 300 milionów euro za wykup Brazylijczyka. Teraz wiadomo już, że to wszystko skończyło się na etapie rozmów, ponieważ Vinicius Junior chce zostać na Santiago Bernabeu. Gwiazdor ma niebawem podpisać nowy kontrakt, który zatrzyma go w klubie do 2030 roku.

Podpisanie nowej umowy może nastąpić jeszcze w Stanach Zjednoczonych, gdzie Real przebywa z okazji Klubowych Mistrzostw Świata. Natomiast oficjalne ogłoszenie zostanie zaprezentowane już po turnieju, a więc najpóźniej po 13 lipca.

Vinicius łącznie z dodatkami ma zarabiać w Realu około 20 milionów euro za sezon. Jednak jego bazowa pensja nie przekroczy 15 milionów euro, co jest spowodowane twardą polityką Florentino Pereza. Szef Los Blancos nie chce naruszać budżetu płacowego, który mógłby również doprowadzić do rozłamu w szatni.