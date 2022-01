Szokujące słowa Infantino o organizacji mundialu co dwa lata

Pressfocus Na zdjęciu: Gianni Infantino

Flagowym projektem FIFA, który na każdym kroku stara się promować Gianni Infantino jest rewolucja piłkarskiego terminarza. Zakłada on rozgrywanie największych turniejów – mundiali i mistrzostw kontynentów – co dwa lata. Na sesji zgromadzenia parlamentarnego Rady Europy Infantino wypowiadał się na ten temat w dość szokujących słowach.

Gianni Infantino chciałby organizacji mundialu co dwa lata

Pomysłowi sprzeciwiają się piłkarze, trenerzy i kluby

Przewodniczący FIFA w kontrowersyjnych słowach odniósł się do projektu

Szwajcar promuje swój pomysł bez względu na konsekwencje

Pomysłowi sprzeciwia się większość piłkarzy i trenerów, jednak niechęć środowiska piłkarskiego to kontrowersyjnego pomysłu nie wpływa na poglądy Szwajcara. Infantino promocję swojego projektu kontynuował na sesji zgromadzenia parlamentarnego Rady Europy. Argumenty, których tam użył mocno zaskoczyły zgromadzonych i wywołały lawinę komentarzy oburzonych internautów. Jego zdaniem częstsza organizacja mundiali pomoże powstrzymać migracje ludności z Afryki do Europy

– Nie chodzi o to, czy chcemy mistrzostw świata co dwa lata, ale tego, co chcemy zrobić dla przyszłości futbolu. Musimy myśleć o tym, co niesie ze sobą piłka nożna. To szansa, nadzieja, reprezentacje narodowe. Nie możemy powiedzieć reszcie świata, że mają dać nam pieniądze, ale mają nas oglądać w telewizji – stwierdził Infantino.

– Musimy zaangażować cały świat, żeby dać nadzieję Afrykanom, by nie musieli przemierzać Morza Śródziemnego w poszukiwaniu lepszego życia albo – co bardziej prawdopodobne – śmierci –wypalił przewodniczący FIFA.

– Musimy dać możliwości, dać godność. Nie przez akcje dobroczynne, ale właśnie poprzez umożliwienie udziału reszcie świata. Możliwe, że mistrzostwa świata co dwa lata nie są odpowiedzią. Zastanawiamy się nad tym – zakończył.