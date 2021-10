FIFA ogłosiła, że we wtorek i czwartek chce zorganizować wideokonferencje dla 211 trenerów. W ich trakcie szkoleniowcy będą mogli porozmawiać z Arsene’em Wengerem na temat organizacji mistrzostw świata co dwa lata oraz pomysłu na przeorganizowanie kalendarza meczów międzynarodowych.

Niedawno powrócił temat organizacji mistrzostw świata co dwa lata. Budzi on ogromne kontrowersje. Piłkarze już narzekają na przeładowany terminarz, przez co nie mają czasu na odpowiednią regenerację i częściej doświadczają urazów. Za zmianami lobbuje Arsene Wenger, który od dwóch lat pełni funkcję dyrektora rozwoju sportowego w FIFA.

Światowa federacja zamierza wyjść naprzeciw ludziom pracującym obecnie w piłce nożnej. W poniedziałek ogłosiła, że we wtorek i czwartek zorganizuje wideokonferencje dla 211 szkoleniowców. W ich trakcie trenerzy będą mogli porozmawiać z Wengerem na temat planowanej reorganizacji kalendarza spotkań międzynarodowych.

Choć trudno w opinii publicznej znaleźć osoby popierające tę zmianę, FIFA przedstawiła wyniki ankiety, według której kibice mieli generalnie zgadzać się na organizację mistrzostw świata co dwa lata. Byłaby to, bez wątpienia, wielka zmiana, wymagająca wielkiego wysiłku ze strony organizatorów, jak i zawodników oraz trenerów.

