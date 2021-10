Ród Zidane’ów w kadrze; kolejny syn Zizou z powołaniem

Zinedine Zidane jest niekwestionowaną legendą reprezentacji Francji. Były szkoleniowiec ma czterech synów, z których każdy zdążył już zadebiutować w jednej z młodzieżowych kadr Les Bleus. Niedawno swoje pierwsze powołanie otrzymał najmłodszy z nich, Elyaz.

Zinedine Zidane wygrał z reprezentacją Francji zarówno mistrzostwo świata, jak i Europy

Każdy z jego czterech synów zaliczył już choćby epizod w młodzieżowych kadrach Les Bleus

Niedawno swoje pierwsze powołanie otrzymał najmłodszy z nich, piętnastoletni Elyaz

Kolejny przedstawiciel rodu Zidane’ów w młodzieżowej reprezentacji Francji

Zinedine Zidane jest niekwestionowaną legendą reprezentacji Francji. Były genialny pomocnik rozegrał dla dorosłej kadry Les Bleus 108 spotkań, w których strzelił 31 bramek. Co ważniejsze, poprowadził drużynę do mistrzostwa świata w 1998 roku, a dwa lata do mistrzostwa Europy. Swoją piłkarską karierę Zizou skończył z hukiem, jak przystało na gracza tego formatu. Ostatnim aktem jego historii był finał mundialu w 2006 roku, zakończony dla kapitana Francuzów czerwoną kartką, a dla drużyny porażką w rzutach karnych przeciwko Włochom.

Były szkoleniowiec Realu Madryt ma czterech synów. Choć – póki co – żaden z nich nie pokazał talentu porównywalnego do ojca, każdy z nich para się piłką nożną. I co ciekawe, wszyscy czterej zaliczyli już co najmniej epizody w młodzieżowych kadrach Les Bleus.

Najstarszy z nich, Enzo Zidane, dwukrotnie wystąpił w reprezentacji do lat 19. Piłkarz dziś ma 26 lat i występuje w Ligue 2, w barwach Rodez AF.

Największy potencjał prezentuje młodszy z Zidane’ów, Luca. Występujący na pozycji bramkarza 23-latek przebrnął przez młodzieżowe sekcje Les Bleus od U-16 do U-20. Określonego poziomu jednak nie przeskoczył, obecnie reprezentuje barwy występującego w La Lidze Rayo Vallecano. Jest tam jednak wyłącznie rezerwowym.

19-letni Theo Zidane zdaje się rozwijać harmonijnie. Od dziecka związany z canterą Realu Madryt, niedawno zadebiutował w kadrze U-20, wcześniej zaliczając epizody w młodszych sekcjach. Obecnie występuje w rezerwach Królewskich, prowadzonych przez Raula Gonzaleza.

W młodzieżowych sekcjach Los Blancos znajduje się jeszcze jeden przedstawiciel rodu Zidane’ów. 15-letni Elyaz niedawno otrzymał swoje pierwsze międzynarodowe powołanie. Jose Alcacer zdecydował się zaangażować lewego obrońcę w nadchodzące spotkania eliminacji do mistrzostw Europy w kategorii U-15.

Tym samym Elyaz stanie się piątym z kolei Zidane’em, występującym w barwach reprezentacji Francji. Choć póki co nie zapowiada się, by któryś z synów dorównał w trakcie swojej kariery ojcu, ten z pewnością ma powody do dumy. Zwłaszcza, że tajemnicą poliszynela jest, iż Zinedine czeka na wakat na stanowisku selekcjonera dorosłej kadry Les Bleus.

