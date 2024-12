Reprezentacja Polski poznała rywali w eliminacjach do mistrzostw świata 2026. Biało-czerwoni trafili do pięciozespołowej grupy G. Podopiecznych Michała Probierza czeka trudne zadanie.

DPPI Media / Alamy Na zdjęciu: Piotr Zielinski, Jan Bednarek, Robert Lewandowski

Losowanie eliminacji mistrzostw świata 2026 – podstawowe zasady

Losowanie eliminacji mistrzostw świata 2026 rozpoczęło się od przydzielania drużyn do poszczególnych grup od koszyka numer 1, zatem w ostatniej kolejności zostały wylosowane drużyny z koszyka numer 5. Zespoły zostały podzielone na dwanaście grup: od A do F składają się z czterech zespołów, natomiast od G do L z pięciu.

Zobacz wideo: Kto jest najlepszym selekcjonerem reprezentacji Polski? Wyjaśniamy

Należy też pamiętać, że było wiele ograniczeń podczas losowania. Chodzi między innymi o czynniki polityczne jak i geograficzne, aby uniknąć zbyt dalekich podróży. Między innymi do tej samej grupy nie mogły zostać przydzielone: Białoruś i Ukraina, Gibraltar i Hiszpania, Kosowo i Bośnia oraz Kosowo i Serbia. Szczegółowo na temat różnych obostrzeń podczas ceremonii losowania grup informował już wcześniej Przemysław Langier z Goal.pl

El. MŚ 2026 – podział na koszyki

Przed rozpoczęciem losowania reprezentacje zostały podzielone na pięć koszyków. W pierwszym znaleźli się wszyscy ćwierćfinaliści Ligi Narodów, a także cztery zespoły najwyżej ulokowane w rankingu FIFA. To właśnie na jego podstawie rozstawiono zespoły w kolejnych koszykach. Reprezentacja Polski trafiła do drugiego koszyka.

Koszyk 1: Hiszpania, Holandia, Francja, Chorwacja, Portugalia, Dania, Włochy, Niemcy, Anglia, Belgia, Szwajcaria, Austria

Hiszpania, Holandia, Francja, Chorwacja, Portugalia, Dania, Włochy, Niemcy, Anglia, Belgia, Szwajcaria, Austria Koszyk 2: Ukraina, Szwecja, Turcja, Walia, Węgry, Serbia, Polska, Rumunia, Grecja, Słowacja, Czechy, Norwegoa

Ukraina, Szwecja, Turcja, Walia, Węgry, Serbia, Polska, Rumunia, Grecja, Słowacja, Czechy, Norwegoa Koszyk 3: Szkocja, Słowenia, Irlandia, Albania, Macedonia Płn., Gruzja, Finlandia, Islandia, Irlandia Płn., Czarnogóra, Bośnia i Hercegowina, Izrael

Szkocja, Słowenia, Irlandia, Albania, Macedonia Płn., Gruzja, Finlandia, Islandia, Irlandia Płn., Czarnogóra, Bośnia i Hercegowina, Izrael Koszyk 4: Bułgaria, Luksemburg, Białoruś, Kosowo, Armenia, Kazachstan, Azerbejdżan, Estonia, Cypr, Wyspy Owcze, Łotwa, Litwa

Bułgaria, Luksemburg, Białoruś, Kosowo, Armenia, Kazachstan, Azerbejdżan, Estonia, Cypr, Wyspy Owcze, Łotwa, Litwa Koszyk 5: Mołdawia, Malta, Andora, Gibraltar, Liechtenstein, San Marino

Mundial 2026 – grupy eliminacyjne

W piątek o godzinie 12:00 w szwajcarskim Zurychu odbyło się losowanie grup eliminacji mistrzostw świata w 2026 roku. Polska trafiła do grupy G wraz z Finlandią, Litwą i Maltą. Stawkę uzupełni przegrany z meczu Hiszpania – Holandia, który odbędzie się w marcu.

Grupa A: Zwycięzca meczu Włochy – Niemcy, Słowacja, Irlandia Północna, Luxemburg.

Grupa B: Szwajcaria, Szwecja, Słowenia, Kosowo.

Grupa C: Przegrany meczu Portugalia – Dania, Grecja, Szkocja, Białoruś.

Grupa D: Zwycięzca meczu Francja – Chorwacja, Ukraina, Islandia, Azerbejdżan.

Grupa E: Zwycięzca meczu Hiszpania – Holandia, Turcja, Gruzja, Bułgaria.

Grupa F: Zwycięzca meczu Portugalia – Dania, Węgry, Irlandia, Armenia.

Grupa G: Przegrany meczu Hiszpania – Holandia, Polska, Finlandia, Litwa, Malta.

Grupa H: Austria, Rumunia, Bośnia i Hercegowina, Cypr, San Marino.

Grupa I: Przegrany meczu Włochy – Niemcy, Norwegia, Izrael, Estonia, Mołdawia.

Grupa J: Belgia, Walia, Macedonia Północna, Kazachstan, Liechtenstein.

Grupa K: Anglia, Serbia, Albania, Łotwa, Andora.

Grupa L: Przegrany meczu Francja – Chorwacja, Czechy, Czarnogóra, Wyspy Owcze, Gibraltar.

Awans uzyska łącznie 16 zespołów: 12 zespołów, które wygrają swoje grupy, a stawkę uzupełnią cztery kolejne, które wygrają swoje ścieżki barażowe.

Eliminacje mundialu 2026 – kiedy mecze?

Eliminacje do mundialu zostaną rozegrane w 2025 roku. Rozpoczną się w marcu, a zakończą w listopadzie. Warto zauważyć, że drużyny z grup czterozespołowych zaczną je dopiero we wrześniu.

1. kolejka: 21 i 22 marca 2025

2. kolejka: 24 i 25 marca

3. kolejka: 6 i 7 czerwca

4. kolejka: 9 i 10 czerwca

5. kolejka: 4 i 6 września

6. kolejka: 7 i 9 września

7. kolejka: 9 i 11 października

8. kolejka: 12 i 14 października

9. kolejka: 13 i 15 listopada

10. kolejka: 16 i 18 listopada

Mistrzostwa świata 2026 – kiedy i gdzie?

Mistrzostwa świata 2026 odbędą się na boiskach Kanady, USA oraz Meksyku. Turniej będzie gościł w 16 miastach, a weźmie w nim udział aż 48 drużyn narodowych. Mecz otwarcia zostanie rozegrany 11 czerwca 2026 roku na Estadio Azteca w Mexico City. Natomiast mistrzostwa zakończą się 19 lipca 2026 roku na MetLife Stadium w East Rutherford.

Zobacz również: Gdzie odbędą się MŚ 2026? W jakich miastach mecze mundialu?