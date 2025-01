Piszczek w sztabie reprezentacji? Probierz mówi wprost

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Łukasz Piszczek i Michał Probierz

Probierz wyklucza dołączenie Piszczka do sztabu reprezentacji

Łukasz Piszczek ostatnie miesiące spędził w Borussii Dortmund, gdzie jako asystent pomagał przy pracy w pierwszym zespole Nuriemu Sahinowi. Nie tak dawno turecki szkoleniowiec został zwolniony z funkcji trenera, a w ślad za nim poszedł były reprezentant Polski.

Jeden z dyrektorów BvB przyznał, że Sahin odchodzi wraz ze swoim sztabem. Z kolei na pytanie o przyszłość Piszczka odpowiedział, że “nie kontynuowałaby kariery w Dortmundzie ze względu na swoje powiązania z Sahinem”. Od czasu gdy 39-latek opuścił Signal Iduna Park w mediach trwały dyskusję o podjęciu pracy w reprezentacji Polski. Między innymi Mateusz Borek apelował do Michała Probierza o zatrudnienie Łukasza Piszczka. Podczas gali tygodnika “Piłka Nożna” selekcjoner zdecydował się uciąć medialne spekulacje.

– Nie będę podejmował próby sprowadzenia Łukasza do swojego sztabu. Rozmawialiśmy raz, przed moim podjęciem pracy w reprezentacji. Łukasz zadeklarował, że chce pracować z trenerem Markiem Papszunem, który był kandydatem do objęcia kadry. Rozumiem to i szanuje. Podejrzewam, że Łukasz dalej pozostawałby przy swoim zdaniu, ale nie nie miałem planów, by się z nim spotkać – powiedział Michał Probierz na łamach WP SportoweFakty.

– Uważam, że mamy bardzo dobry sztab i na dzień dzisiejszy nie mam zamiaru niczego zmieniać – dodał selekcjoner.

Reprezentacja Polski już w marcu rozpocznie udział w eliminacjach Mistrzostw Świata. Na początek Biało-Czerwoni zmierzą się z Litwą oraz Maltą.