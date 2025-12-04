Jest decyzja ws. Probierza! Wiadomo, co z reprezentacją Kazachstanu

Michał Probierz miał dużą szansę, aby pracować z reprezentacją Kazachstanu. Były selekcjoner Biało-Czerwonych negocjował z federacją. Jak podaje serwis asnews.kz wybór padł na kogoś innego.

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Michał Probierz

Michał Probierz nie zostanie selekcjonerem reprezentacji Kazachstanu

Michał Probierz w latach 2023-2025 pełnił funkcję selekcjonera reprezentacji Polski. Z nim na ławce trenerskiej Biało-Czerwoni awansowali na Mistrzostwa Europy. Turniej na Starym Kontynencie zakończyli na etapie fazy grupowej, zdobywając tylko jeden punkt.

W trakcie eliminacji Mistrzostw Świata 2026 w kadrze Probierza wybuchła afera związana z odebraniem opaski Robertowi Lewandowskiemu. Dodając do tego porażkę z Finlandią w czerwcu, 53-latek podał się do dymisji. Od tego czasu pozostaje bez pracy, ale w międzyczasie prowadził rozmowy z potencjalnym pracodawcą. Jakiś czas temu ujawniono, że jest w gronie kandydatów do przejęcia sterów reprezentacji Kazachstanu. Pojawiły się również plotki o wyjeździe do Azji, gdyż sugerowano, że przejmie reprezentację Chin.

Z tych dwóch kierunków bardziej realną opcją był Kazachstan. Okazuje się jednak, że tamtejsza federacja zdecydowała się nie zatrudniać zagranicznego selekcjonera. Jak podaje serwis ASnews powodem jest fakt, że musieliby wydać duże pieniądze. Obok Michała Probierza odpadła również kandydatura włoskiego trenera – Massimo Carrery. Nowym selekcjonerem ma zostać Kazach – Talgat Bajsufinow.

Kazachstan w ostatnich eliminacjach Mistrzostw Świata zajął 4. miejsce w grupie. W ostatniej edycji Ligi Narodów zaliczyli spadek, więc na jesień zagrają w dywizji C. W ostatnich dziesięciu meczach odnieśli tylko dwa zwycięstwa, wygrywając dwukrotnie z Liechtensteinem.