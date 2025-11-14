Dlaczego Bednarek nie gra? Powody absencji w reprezentacji Polski

Jan Bednarek nie pojawił się na listopadowym zgrupowaniu reprezentacji Polski. Dlaczego obrońca jest nieobecny w kadrze?

Jan Bednarek
Dlaczego Jan Bednarek nie gra w meczu z Holandią?

Jan Bednarek nie zjawił się na listopadowym zgrupowaniu reprezentacji Polski, bo zmaga się z urazem odniesionym w FC Porto. Klub poinformował, że obrońca doznał naciągnięcia więzadła w lewym kolanie. Kontuzja nie jest poważna, ale wymaga krótkiej przerwy w treningach.

Badania wykazały, że uraz powinien wykluczyć go z gry na około dwa tygodnie. To oznacza, że Bednarek nie tylko nie mógł pojawić się na kadrze, lecz także nie byłby w stanie zagrać przeciwko Holandii oraz Malcie. Porto poprosiło więc o zwolnienie go z reprezentacji, aby spokojnie przejść rehabilitację w klubowym ośrodku.

Według sztabu portugalskiego zespołu obrońca powinien wrócić do pełnych treningów jeszcze przed kolejnym meczem Porto w Pucharze Portugalii. Kontuzja nie budzi większych obaw, ale zawodnik potrzebuje czasu, by uniknąć pogłębienia problemu i wejść w drugą część sezonu bez ryzyka.

