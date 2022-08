Pressfocus Na zdjęciu: Leo Messi

Leo Messi nie ma szans na wygranie Złotej Piłki. Argentyńczyk sensacyjnie nie został nawet nominowany, co wyjaśnił szef tego plebiscytu.

30 nazwisk znalazło się na liście kandydatów do wygrania Złotej Piłki

W plebiscycie organizowanym przez France Football nie został uwzględniony Leo Messi

W tej sprawie wypowiedział się redaktor naczelny France Football

Leo Messi zawiódł sportowo w PSG

Siedem Złotych Piłek wygrał Leo Messi. Gwiazdor PSG nie poprawi jednak swojego dorobku w 2022 roku. Aktualny triumfator tego plebiscytu nie znalazł się nawet w gronie trzydziestu nominowanych przez organizatora, czyli France Football. Było to sporo zaskoczenie dla kibiców, ale nie dla redaktora naczelnego tego medium.

– Rozumiem, że wszyscy się przyzwyczaili, że Leo Messi był nominowany co rok, bo tak było od 15 lat. Ale Złota Piłka to nie jest plebiscyt, w którym daje się nominację czy nagrodę za całokształt. Tu nagradza się formę za dany rok/sezon. A zgodzimy się chyba, że to, delikatnie mówiąc, nie był udany czas dla Messiego. Każdy, kto choć trochę śledzi międzynarodowy futbol, powinien tu przytaknąć – przyznał Pascal Ferre w rozmowie z Piotrem Koźmińskim.

– Przecież na początku gry w PSG Leo był cieniem samego siebie, jakby “duchem”, w wielu przypadkach nieobecnym niemalże jeśli chodzi o wpływ na grę. Powiem więcej: przy wybieraniu tych 30 nominowanych w sprawie Messiego praktycznie nie było dyskusji. Żadnej dyskusji! Więcej spierano się o innych piłkarzy. Wszyscy byli praktycznie zgodni, że tym razem Argentyńczyk na nominację po prostu nie zasłużył – uzupełnił wątek redaktor naczelny France Football.

