Nicolò Campo / Alamy Na zdjęciu: Edin Terzić

Edin Terzić złożył rezygnację z roli trenera Borussii Dortmund

Borussia Dortmund ma za sobą słodko-gorzki sezon. Choć w Bundeslidze zakończyli rozgrywki dopiero na 5. miejscu, to w Lidze Mistrzów dotarli aż do finału. W decydującym meczu musieli jednak uznać wyższość Realu Madryt, przegrywając (0:2) z hiszpańskim zespołem. Mimo porażki w finale udało im się awansować do przyszłorocznych rozgrywek w Champions League, dzięki dodatkowemu miejscu w rozgrywkach, które UEFA przyznała Bundeslidze. Jednak do nowego sezonu żółto-czarni przystąpią bez Edina Terzicia.

Niemiecki szkoleniowiec w środę wieczorem złożył rezygnację z funkcji trenera. Natomiast w czwartek od godzin porannych w siedzibie klubu trwało spotkanie władz Borussii. Po przeanalizowaniu wszystkich faktów zarząd klubu przychylił się do decyzji szkoleniowca, a umowa została natychmiastowo rozwiązana. Warto przypomnieć, że kontrakt Niemca z BvB obowiązywał do czerwca 2025 roku. Do tej pory nie dochodziły z Dortmundu żadne sygnały o chęci zakończenia współpracy ze strony władz klubu.

– Droga Borussio, mimo że bardzo nad tym ubolewam, chciałbym poinformować, że z dniem dzisiejszym odchodzę z BvB. To był ogromny zaszczyt móc poprowadzić ten wspaniały klub do zwycięstwa w Pucharze Niemiec, a także do finału Ligi Mistrzów – powiedział Edin Terzić cytowany przez oficjalną stronę klubu.

Edin Terzic verlässt den BVB



Borussia Dortmund und Trainer Edin Terzic gehen getrennte Wege. Der 41-Jährige bat den BVB um die sofortige Auflösung seines Vertrages. Borussia Dortmund hat der Bitte nach einem gemeinsamen Gespräch entsprochen.



🗞️👉 https://t.co/IyygoG0dZA pic.twitter.com/7MQtGaolz3 — Borussia Dortmund (@BVB) June 13, 2024

Edin Terzić w Borussii Dortmund w roli trenera pracuje po raz drugi. Podczas pierwszej kadencji prowadził zespół w latach 2020-2021. natomiast druga przygoda Niemca jako szkoleniowca klubu z Signal Iduna Park rozpoczęła się latem 2022 roku. W swoim pierwszym pełnym sezonie pracy z klubem był o krok od zdobycia mistrzostwa kraju, lecz ostatecznie Borussia zajęła 2. miejsce. Terzić prowadził zespół w 96 meczach, z których wygrał 55 spotkań. Średnio zdobywał 1,93 punktu na mecz.