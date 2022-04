Kto zastąpi Pochettino w PSG? Cztery nazwiska w grze

PressFocus Na zdjęciu: Zinedine Zidane

Francuskie media podają nazwiska czterech szkoleniowców, którzy latem mogą zastąpić Maurizio Pochettino w Paris Saint-Germain. Numerem jeden na liście życzeń paryskiego klubu pozostaje Zinedine Zidane.

Pochettino najprawdopodobniej pożegna się latem z PSG

Media typują już jego następców

Według źródeł numerem jeden na liście życzeń paryskiego klubu nadal jest Zinedine Zidane

Giełda nazwisk już krąży, Zidane numerem jeden na liście życzeń

Wszystko wskazuje na to, że Mauricio Pochettino latem pożegna się z PSG, choć jego kontrakt obowiązuje do 2023 roku. W Paryżu są niezadowoleni z odpadnięcia Ligi Mistrzów już na etapie 1/8 finału. Argentyński szkoleniowiec nie pomógł w wywalczeniu tego upragnionego trofeum, a w obecnym sezonie często był krytykowany za swoją nieudolność prowadzenia zespołu z wieloma gwiazdami. Cierpliwość włodarzy paryskiego klubu wyczerpała się.

Na szczycie listy życzeń sterników Paris Saint-Germain pozostaje Zinedine Zidane. O kandydaturze Francuza mówiło się już jakiś czas temu, jednak były gracz Juventusu i Realu Madryt miał odmówić ze względu na rywalizację paryskiego klubu z zespołem Królewskich w Champions League. Zidane, który wiele lat spędził w madryckim klubie, obecnie pozostaje bez pracy. Zdaniem prasy włodarze klubu ponownie mają się zwrócić do Francuza z propozycją podjęcia współpracy. Nie wiadomo jednak, czy stanowisko szkoleniowca odnośnie podjęcia pracy w Paryżu uległo zmianie.

Kolejne dwa nazwiska to Antonio Conte oraz Julian Nagelsmann. W obu przypadkach podjęcie pracy w PSG jest tak samo realne, co nierealne. A wszystko ze względu na to, że obaj są obecnie zatrudnieni i nie szukają nowych wyzwań, choć dziennikarze uważają, że oferta francuskiego klubu mogłaby zmienić ich nastawienie. Szczególnie w przypadku szkoleniowca Tottenhamu. Jednak Conte nie ma jak dotąd znaczących osiągnięć na arenie międzynarodowej, dlatego jego kandydatura może być pewną niewiadomą, bo przecież PSG na triumfie w Lidze Mistrzów zależy najbardziej.

Czwartą i najmniej realną opcją jest Erik ten Hag. Po pierwsze Holender pracuje obecnie w Ajaksie Amsterdam, po drugie według wielu źródeł osiągnął już porozumienie z Manchesterem United i od przyszłego sezonu ma poprowadzić ekipę Czerwonych Diabłów. W tym momencie najpewniejsze w tym wszystkim wydaje się odejście Pochettino z PSG, a giełda nazwisk związana z jego następcą pewnie będzie krążyć jeszcze przez długi czas.

