Mauricio Pochettino trafił do Paris Saint-Germain w styczniu 2021 roku, zastępując Thomasa Tuchela w roli szkoleniowca. Argentyński trener w rozmowie z oficjalną stronę internetową Ligue 1 wypowiedział się na temat intensywności gry w lidze francuskiej. Opiekun PSG został też poproszony o porównanie Ligue 1 z Premier League.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Mauricio Pochettino

Paris Saint-Germain aktualnie pewnym krokiem zmierza po kolejne mistrzostwo Francji

W rozmowie z oficjalnym serwisem Ligue 1 o intensywności w tych rozgrywkach opowiedział Mauricio Pochettino

Argentyńczyk porównał ligę francuską do Premier League, któa jest mu znana dzięki pracy w Southmapton i Tottenhamie

Pochettino wskazał różnicę między Ligue 1 a Premier League

Mauricio Pochettino nie dał rady wygrać w poprzedniej kampanii mistrzostwa Francji z Paris Saint-Germain. Ostatecznie najlepszą ekipą w Ligue 1 zostało Lille dowodzone przez Christophe’a Galtiera, prowadzącego dzisiaj OGC Nice. Tymczasem dzisiaj PSG zmierza pewnym krokiem po mistrzowski tytuł.

Zespół z Paryża ma aktualnie 10 punktów przewagi nad drugim Lens. Mimo dużej przewagi w ligowej tabeli nad wiceliderem rozgrywek Paris Saint-Germain w tej kampanii niejednokrotnie miało kłopoty w ligowych bataliach.

W wywiadzie udzielonym portalowi poświęconemu rozgrywkom ligi francuskiej trener Mauricio Pochettino porównał ligę francuską i Premier League, którą Argentyńczyk dobrze zna, bo w przeszłości pracował w Southampton i Tottenhamie.

– Nie mówię, że Ligue 1 lepsza liga niż Premier League. Aczkolwiek liga francuska jest bardziej fizyczna od ligi angielskiej – przekonywał opiekun teamu z Parc des Princes cytowany przez RMC Sport.

– Ogólnie to bardzo trudna liga, w której nie brakuje talentów piłkarskich. W każdym spotkaniu widoczna jest jakość na boisku. To dobra liga. Bardzo cieszę się, że sam, mogę być jej cześcią – kontynuował szkoleniowiec PSG.

49-latek wypowiedział się również na temat Ligi Mistrzów. Według wielu opinii triumf w elitarnych rozgzrywk jest głównym celem dla PSG w tej kampanii. Argentyńczyk przekonywał jednak, że wygranie Ligi Mistrzów nie jest obsesją dla jego zespołu.

– Nie możemy przystępować do spotkań w Lidze Mistrzów z przekonaniem, że musimy wygrać te rozgrywki, bo to nie będzie nam pomagać. Chcemy zwyciężać, ale podchodzimy do tego na spokojnie – uzupełnił Pochettino.

Czytaj więcej: Bordeaux – PSG: majstersztyk duetu Mbappe-Neymar! [WIDEO]