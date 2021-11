Paris Saint-Germain wygrywało z Bordeaux różnicą trzech goli. Rywal walczył jednak i przegrał tylko 2:3. Ozdobą spotkania była efektowna akcja duetu Kylian Mbappe-Neymar.

Ręce składały się do oklasków

Piłkarze PSG zgodnie z przewidywaniami byli stroną przeważającą na Matmut Atlantique. Nie bombardowali jednak braki rywala ogromną liczbą strzałów. Paryżanie oddali trzy celne strzały i strzelili dwa gole. Pierwszego z nich w 26. minucie, gdy Kylian Mbappe wykonał świetne podanie adresowane do Neymara. Brazylijczyk otrzymywał futbolówkę na krawędzi pola karnego i przymierzył kapitalnie w lewy dolny róg bramki.

Duet Neymar–Mbappe ponownie zachwycił w 43. minucie. Wówczas Brazylijczyk wbiegł z łatwością w pole karne i zagrał do Francuza. Ten z kolei odegrał mu efektownie futbolówkę przy pierwszym kontakcie, dzięki czemu Neymar miał świetną okazję strzelecką. Wykorzystał ją po uderzeniu w lewy dolny róg bramki. Do przerwy było 2:0.

Ręce składają się do oklasków! 👏 Współpraca Neymara z Kylianem Mbappé wyglądała przy tej bramce naprawdę imponująco! ⚽️😍



🇫🇷 #modanafrancję pic.twitter.com/dQNNs4D34r — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) November 6, 2021

PSG mogło zapłacić karę za rozluźnienie

Druga połowa przez pewien czas do złudzenia przypominała pierwszą. PSG wciąż było lepsze i wygrywało już różnicą trzech trafień. W 63. minucie Georginio Wijnaldum podał do Mbappe, który trafił do pustej siatki.

Paryżanie mieli bardzo komfortowy wynik, więc wraz z upływem czasu było coraz mniej zaangażowane w mecz. Bordeaux zamierzało to wykorzystać. W 78. minucie strzeliło kontaktowego gola. Jego autorem był Alberth Elis. Piłkarzowi z Hondurasu asystował Yacine Adli.

W drugiej minucie doliczonego czasu gry, Jimmy Briand oraz M’Baye Niang, rozegrali akcję, której nie powstydziłby się duet Mbappe-Neymar. Gracze Bordeaux zdobyli kontaktową bramkę, ale nie starczyło im czasu na więcej i przegrali 2:3.