Wilfried Singo przed rokiem zamienił Torino na AS Monaco. Iworyjski obrońca wytłumaczył, że choć miał możliwość zostać w Serie A, to głównym powodem opuszczenia Włoch była chęć gry w Lidze Mistrzów.

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Wilfried Singo

Wilfried Singo przeniósł się z Torino do AS Monaco

Prawy obrońca przed transferem do Ligue 1 miał kilka ofert z włoskich klubów

Singo wyznał, jaki był powód wyboru Monaco jako następnego klubu

Singo wybrał Monaco ze względu na Ligę Mistrzów

AS Monaco przed sezonem postawiło na transfer utalentowanego obrońcy z Serie A. Monakijczycy zdecydowali się zapłacić 10 milionów euro za Wilfrieda Singo z Torino. 23-letni prawy obrońca miał do wyboru kilka różnych opcji, w tym pozostanie w lidze włoskiej, gdzie zainteresowany nim był również Juventus. Ostatecznie Reprezentant Wybrzeża Kości Słoniowej przy wyborze nowego klubu kierował się możliwością gry w Lidze Mistrzów.

– Wybrałem Monaco ze względu na możliwość gry w Lidze Mistrzów. Trener mnie wybrał, abym pomógł osiągnąć ten cel. Zainteresowanie Juventusu? Nie chce wymieniać jakie kluby, ale mogę powiedzieć, że były włoskie zespoły, które mnie chciały. Wybrałem Monaco i jestem bardzo szczęśliwy, że tu jestem. Przejście z Torino do Monaco to krok do przodu – powiedział Singo cytowany przez stronę GianlucaDiMarzio.com.

Singo w tym sezonie rozegrał w barwach Monaco 20 meczów w lidze, w których strzelił bramkę i zaliczył asystę. Kontrakt z klubem ma do czerwca 2028 roku. Drużyna Iworyjczyka na ten moment zajmuje 3. miejsce w lidze, które gwarantuje grę w przyszłorocznej edycji Ligi Mistrzów.