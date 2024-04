Jude Bellingham notuje fantastyczny sezon w barwach Realu Madryt. Po ostatnim meczu ligowym zapisał się na kartach historii bieżącej kampanii. Jak donosi The Sun, Anglik jako pierwszy piłkarz ligi hiszpańskiej osiągnął w bieżącym sezonie double-double.

Źródło: The Sun

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Jude Bellingham

Jude Bellingham nie przestaje błyszczeć w tym sezonie

Pomocnik Realu Madryt jako pierwszy piłkarz ligi hiszpańskiej osiągnął double-double

Anglik trafił do Realu przed sezonem i ma na swoim koncie już kilka rekordów

Bellingham jako pierwszy piłkarz La Liga z double-double

Jude Bellingham trafił do Realu Madryt latem ubiegłego roku za 103 miliony euro. Od początku pobytu w stolicy Hiszpanii środkowy pomocnik zachwyca swoją grą i bije rekord za rekordem. Anglik na swoim koncie ma pobite m.in. trzy rekordy należące wcześniej do Cristiano Ronaldo, a w ostatnim meczu z Athletikiem Bilbao zapisał kolejny kamień milowy w swojej karierze.

Jak poinformował dziennik The Sun, 20-letni pomocnik jako pierwszy piłkarz z La Liga w tym sezonie osiągnął dwucyfrową liczbę bramek oraz asyst we wszystkich rozgrywkach. Bellingham podczas ostatniego spotkania asystował przy drugiej bramce Rodrygo. Łącznie statystyki pomocnika w bieżącej kampanii to 20 goli i 10 asyst w 32 meczach.

Real Madryt w meczu 30. kolejki La Liga wygrał na własnym stadionie 2:0 z Athletic Bilbao. Królewscy zajmują 1. miejsce w lidze z dorobkiem 75 punktów. Nad drugą FC Barceloną mają 8 oczek przewagi.