Leo Messi ma czas na świętowanie zdobycia mistrzostwa świata do końca roku. Na początku stycznia wróci do Paris Saint-Germain i rozpocznie przygotowania przed drugą częścią sezonu.

Leo Messi przeszło tydzień temu zdobył z Argentyną mistrzostwo świata

Aktualnie legendarny piłkarz przebywa w swoim kraju i świętuje sukces

Po nowym roku Messi wróci do Paryża

Messi skupiony na świętowaniu

Nieco ponad tydzień temu zakończyły się mistrzostwa świata w Katarze. W finale lepsza okazała się Argentyna, która po serii rzutów karnych pokonała Francuzów. Fantastyczny turniej zaliczył Leo Messi, który siedmiokrotnie znajdował drogę do siatki. Okazał się liderem, który poprowadził swój zespół do wielkiego triumfu.

Po wygranej Messi wraz z kolegami udał się do swojego kraju, aby wspólnie z kibicami świętować sukces. Do Paryża wróci natomiast po nowym roku. O szczegółach poinformował szkoleniowiec Paris Saint-Germain Christophe Galtier.

– W przypadku Messiego, który miał genialny turniej, mając na uwadze zdobycie mistrzostwa, wrócił on do Argentyny, aby świętować ze swoim zespołem i kibicami. Podjęliśmy decyzję, aby dać mu wolne do końca roku. Drugiego lub trzeciego stycznia wróci do nas i będzie się przygotowywał do gry po dwutygodniowym urlopie – zdradził trener paryżan.

Francuski gigant ma spore ciśnienie na zdobycie Ligi Mistrzów. W pierwszej części sezonu współpraca Leo Messiego, Kyliana Mbappe oraz Neymara układała się wręcz idealnie.

Po nowym roku Paris Saint-Germain ma również kontynuować prace w sprawie przedłużenia kontraktu Messiego. Jeszcze do niedawna wydawało się, że po sezonie dojdzie do rozstania, a tymczasem szanse klubu na zatrzymanie Argentyńczyka są zdecydowanie większe.

