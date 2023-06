Przyszłość Kyliana Mbappe grzeje wszystkie media we Francji. Gwiazdor PSG zapowiedział, że nie przedłuży swojego kontraktu poza 2024 rok. - My, piłkarze, chcemy, żeby został, ponieważ wszyscy mamy wielkie ambicje - mówi Marquinhos.

IMAGO / Joly Victor Na zdjęciu: Marquinhos

Kylian Mbappe zapowiedział, że nie przedłuży umowy z PSG

Francuz deklaruje jednak chęć pozostania w Paryżu na ostatni rok kontraktu

Na temat sytuacji 24-latka wypowiedział się Marquinhos

“Jeśli Kylian Mbappe chce zostać, my też chcemy, żeby został”

Kylian Mbappe swoją decyzją o nieprzedłużeniu kontraktu z Paris Saint-Germain poza 2024 rok wywołał prawdziwą burzę we Francji. Chociaż 24-letni gwiazdor chce pozostać w Paryżu na ostatni rok umowy, to PSG podobno nie ma zamiaru oddawać swojego najlepszego piłkarza za darmo.

O sytuacji swojego klubowego kolegi wypowiedział się Marquinhos, który ma nadzieję, że dalej będzie dzielił szatnię z napastnikiem.

– Jeśli Kylian Mbappe chce zostać, my też chcemy, żeby został. To geniusz, czysty talent, lider PSG. Kylian jest dla nas bardzo ważny. Każdego lata media dużo o nim mówią, ale wciąż jest zawodnikiem PSG i chce zostać. Zobaczymy, co będzie. My, piłkarze, chcemy, żeby został, ponieważ wszyscy mamy wielkie ambicje – powiedział Marquinhos na konferencji prasowej reprezentacji Brazylii.

Faworytem do zakontraktowania Kyliana Mbappe jest Real Madryt, który bacznie śledzi jego poczynania już od kilku lat.