fot. PressFocus Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Kylian Mbappe nie przedłuży wygasającego w 2024 roku kontraktu z Paris Saint-Germain

W przyszłym sezonie zamierza jednak dalej grać na Parc des Princes

Gwiazdor paryżan przyznaje, że kibice nie znają wszystkich informacji stojących za jego decyzją

“Nie wiedziałem, że list może kogoś zabić”

Jakiś czas temu Kylian Mbappe wysłał do przedstawicieli Paris Saint-Germain list, w którym poinformował, że nie przedłuży wygasającego w 2024 roku kontraktu.

Dla mistrza Francji jedyną opcją jest sprzedaż w trakcie zbliżającego się okienka transferowego. Klub nie chce doprowadzić do sytuacji, w której straci swoją gwiazdę za darmo. Sam Mbappe ma jednak zdecydowanie inne plany. W swoich mediach społecznościowych przekazał, że w kolejnym sezonie chce dalej grać w Paris Saint-Germain.

Przy okazji zgrupowania reprezentacji Francji potwierdził, że właśnie takie są jego zamiary. To ogromne zaskoczenie, bowiem do tej pory media były jednogłośne i sugerowały, że latem dojdzie do wyczekiwanej przeprowadzki Mbappe do Realu Madryt.

– W tej chwili jest tylko jedna opcja – pozostanie w Paris Saint-Germain. Planuję rozpocząć sezon w tym zespole. Prezydent Macron nie będzie miał wpływu na moją przyszłość. On ma nadzieję, że zostanę w Paryżu i ja chcę tego samego, więc jesteśmy po tej samej stronie.

– Szczerze mówiąc, nie myślałem, że mój list kogoś urazi. Ja go tylko wysłałem. Nie wiedziałem, że list może kogoś zabić. To tylko list. Nie dbam o reakcje.

– Wyjaśnienia, dlaczego planuję zostać i nie przedłużać umowy? Tu nie ma co wyjaśniać. Ludzie mogą mówić, krytykować. Ja wiem, dlaczego to robię i dlaczego mówię, to co mówię. Ludzie nie mają wszystkich informacji – zdradza Mbappe.

