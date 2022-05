Pressfocus Na zdjęciu: Piłkarze Olympique Marsylia

Wyniki 36. kolejki Ligue 1. Klęska Girondins Bordeaux z Angers sprawiła, że Żyrondyści mają już minimalne szanse na baraże o utrzymanie w lidze francuskiej. O ligowy byt wciąż walczy FC Metz. Olympique Marsylia z kolei jest coraz bliżej wicemistrzostwa.

Ważne zwycięstwa Metz i Marsylii

FC Metz po zaciętej walce, niespodziewanie pokonało Olympique Lyon 3:2. Dzięki tej wygranej, piłkarze z departamentu Mozela tracą już tylko trzy “oczka” do zajmującego barażową pozycję AS Saint-Etienne. Zieloni mają jednak jeszcze jedno spotkanie do rozegrania.

Do gry w Ligue 2 muszą się już przyzwyczaić gracze Girondins Bordeaux. Tym razem Żyrondyści polegli w rywalizacji z Angers aż 1:4.

Olympique Marsylia szybko otrząsnęła się po opadnięciu z Ligi Konferencji Europy. Marsylczycy pewnie pokonali na wyjeździe FC Lorient 3:0 i są coraz bliżej zajęcia 2. miejsca na koniec sezonu w Ligue 1.

Zawiodło z kolei PSG, które w rywalizacji z Troyes, dało sobie wydrzeć dwubramkowe prowadzenie.

Wyniki 36. kolejki Ligue 1:

FC Metz – Olympique Lyon 3:2 (2:1)

Vincent Pajot (27′), Didier Ze Lemkel (40′), Farid Boulaya (90′) – Moussa Dembele (43′, 84′)

Angers SCO – Girondins Bordeaux 4:1 (2:0)

Ali Mohamed Cho (5′), Batista Mendy (36′), Stephane Bahoken (62′), Mathias Pereira (90′) – Sekou Mara (60′)

Clermont Foot – Montpellier HSC 2:1 (1:1)

Elbasan Rashani (4′), Mohamed Bayo (69′ – rzut karny) – Joris Chotard (32′)

Stade de Reims – RC Lens 1:2 (1:0)

Arber Zeneli (28′) – Florian Sotoca (55′), Seko Fofana (90′)

FC Lorient – Olympique Marsylia 0:3 (0:1)

Ahmadou Dieng (39′), Matteo Guendouzi (48′), Gerson (67′)

PSG – Troyes 2:1 (2:1)

Marquinhos (6′), Neymar (25′ – rzut karny) – Ike Ugbo (30′), Florian Tardieu (49′ – rzut karny)