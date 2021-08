Stade Rennais zremisowało z RC Lens 1:1 (1:1). Gospodarze mogli wygrać, ale stracili bramkę po głupim błędzie. W innych meczach tej kolejki Ligue 1 triumfowali zawodnicy Clermont Foot 63 i Angers SCO. Po jednym punkcie zdobyli zaś piłkarze OGC Nice, Stade de Reims, AS Saint-Etienne i FC Lorient. Jak na razie drużyny grające na swoim terenie nie wygrały jeszcze ani jednej potyczki w pierwszej serii gier nowego sezonu.

Stade Rennais – RC Lens 1:1

Gospodarze objęli prowadzenie już po paru minutach. Strzelcem bramki był Kamal Deen Sulemana, który precyzyjnie uderzył na bramkę RC Lens. Piłka odbiła się jeszcze od słupka i wpadła do siatki przyjezdnych. W 19. minucie do wyrównania doprowadził Seko Fofana, który wykorzystał kardynalne błędy w szeregach gospodarzy. Jak się potem okazało, była to bramka na wagę jednego oczka dla RC Lens.

Girondins Bordeaux – Clermont Foot 63 0:2

Girondins Bordeaux mogło prowadzić w starciu z Clermont Foot 63 od 21. minuty. Dobrej sytuacji nie wykorzystał jednak Enock Kwateng, który główkował obok bramki. Kilkanaście minut potem sam przed bramkarzem gospodarzy znalazł się Jim Allevinah, ale górą w tym starciu był Benoit Costil. Po przerwie beniaminek mógł objąć prowadzenie, lecz Mohamed Bayo został zatrzymany przez dobrze interweniującego golkipera gospodarzy. W odpowiedzi Samuel Kalu przegrał pojedynek jeden na jeden z bramkarzem Clermont Foot 63.

W 83. minucie beniaminek wyszedł na prowadzenie. Elbasan Rashani zgrał głową do Bayo, a ten pokonał Costila. Na 2:0 podwyższył Jodel Dossou, który nie pomylił się w sytuacji sam na sam.

OGC Nice – Stade de Reims 0:0

W pierwszej połowie meczu OGC Nice – Stade de Reims najgroźniejsza sytuacja miała miejsce w 32. minucie. Wówczas na bramkę gości uderzał głową Jean-Clair Todibo, ale Predrag Rajković był na posterunku. Po przerwie także nie zobaczyliśmy ani jednej bramki i spotkanie zakończyło się remisem 0:0. Goście w ośmiu poprzednich wyjazdowych konfrontacjach z ekipą z Nicei zanotowali tylko jedno zwycięstwo.

AS Saint-Etienne – FC Lorient 1:1

AS Saint-Etienne mogło przegrywać z FC Lorient już od szóstej minuty. Na bramkę Zielonych uderzał Laurent Abergel, lecz trafił tylko w słupek. Goście dopięli swego kilka chwil po przerwie. Na listę strzelców wpisał się Vincent Le Goff, który znalazł się we właściwym miejscu i popisał się skuteczną dobitką po strzale kolegi. W 70. minucie uderzeniem z rzutu karnego wyrównał Wahbi Khazri. Więcej goli nie padło i oba kluby zdobyły po jednym oczku.

RC Strasbourg – Angers SCO 0:2

Do przerwy RC Strasbourg remisowało z Angers SCO 0:0. W 26. minucie gola co prawda zdobył Habib Diallo, lecz jego trafienie nie zostało uznane z powodu spalonego. Na pierwszą bramkę, która nie podlegała żadnej dyskusji, czekaliśmy do 58. minuty. Ismael Traore wykorzystał centrę Thomasa Manganiego i pokonał bramkarza przeciwników strzałem z kilku metrów. Wynik meczu na 2:0 dla gości ustalił w końcówce Stephane Bahoken, który wykończył piękne podanie Pereiry Lage.