fot. PressFocus Na zdjęciu: Gianluigi Donnarumma

Gianluigi Donnarumma trafił do PSG latem minionego, stając się jedną z wielu gwiazd giganta Ligue 1. Mistrz Europy pozwolił sobie ostatnio na komentarz na temat Lionela Messiego. Włoch nie szczędził pochlebnych słów w kierunku Argentyńczyka.

Lionel Messi przybył do PSG z celem, aby poprowadzić zespół do triumfu w Lidze Mistrzów

Argentyńczyk nie zaliczy do udanych pierwszego sezonu poza Barceloną

Gianluigi Donnarumma przekonywał ostatnio, że 34-latek wciąż jest jednym z najlepszych piłkarzy na świecie

Donnarumma z uznaniem o Messim

Gianluigi Donnarumma w ostatnim czasie nie ma okazji do regularnych występów w szeregach paryżan. Starcie ligowe przeciwko Angers i Lens zawodnik spędził w roli rezerwowego. Zawodnik i tak wydaje się jednak szczęśliwy w zespole z Paryża. Ostatnio podzielił się opinią o Lionelu Messim.

– Leo wciąż jest najlepszy na świecie. To świetny facet. Dla nas jest to niezwykle ważne i widzieliśmy to w decydującym meczu – mówił Donnarumma cytowany przez Sky Sport Italia

– Wszyscy jesteśmy mistrzami, mamy świetny zespół. Postaramy się ukończyć mistrzostwa w najlepszy możliwy sposób – dodał reprezentant Włoch.

PSG właśnie wywalczyło dziesiąty w historii tytuł mistrza Francji. Stołeczna ekipa zrównała się pod tym względem z AS Saint-Etienne. Jednocześnie wygranie Ligue 1 jest pierwszym sukcesem Messiego poza Barceloną.

W najbliższy weekend ekipa z Parc des Princes rozegra spotkanie w ramach 35. kolejki ligi francuskiej. Na drodze PSG stanie Strasbourg. Podopieczni Mauricio Pochettino powalczą w tym boju o 25. zwycięstwo w sezonie.

