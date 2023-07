Marco Asensio opuścił w lipcu Real Madryt jako wolny zawodnik. Hiszpan wybrał grę dla PSG. Piłkarz przekonuje, że ma w Paryżu konkretne cele do zrealizowania.

Real Madryt nie wystarczał Asensio? Hiszpan mówi o PSG

Real Madryt nie zdołał przekonać Marco Asensio do podpisania nowej umowy. Hiszpanowi wygasł kontrakt, z czego skorzystało PSG. Piłkarz był zachwycony wizją mistrza Francji.

– Prawda jest taka, że kiedy zaczęli opowiadać mi o projekcie i ambicjach klubu w tworzeniu tej drużyny, było to naprawdę interesujące. I właśnie dlatego tu jestem. Dla spełnienia moich ambicji oraz projektu – tak Asensio tłumaczy wybór PSG. W Paryżu zamierza on walczyć o każde możliwe do zdobycia trofeum.

– Musiałem podjąć decyzję i chciałem zrobić krok naprzód. Uważam, że to jest idealny klub, aby to wszystko zrobić i wygrać wszystkie możliwe trofea – powiedział Hiszpan z PSG.

