Bułka pod ostrzałem we Francji. “Kolejne frustrujące popołudnie”

"Marcin Bułka powinien zachować większą czujność przy strzale Abline’a. Stracił dwa gole" - oceniają media we Francji postawę bramkarza reprezentacji Polski w przegranym meczu z Nantes.

DPPI Media/Alamy Na zdjęciu: Marcin Bułka

Marcin Bułka we wczorajszym meczu puścił dwie bramki

Jego Nicea przegrała 1:2 z Nantes

Media we Francji krytycznie podsumowały występ reprezentanta Polski

Trudny mecz i porażka

Marcin Bułka to bez dwóch zdań jeden z najlepszych bramkarz w Ligue 1. Reprezentant Polski od początku tego sezonu imponuje formą oraz bardzo dobrą skutecznością interwencji. 24-latek jest filarem najlepszej defensywy w lidze, co potwierdza broniąc m.in. rzuty karne. Jednak również jemu zdarzają się słabsze mecze i takie, w których nie może pomóc zespołowi. Po wczorajszej porażce z Nantes media we Francji dość sceptycznie oceniły jego postawę.

– Marcin Bułka powinien zachować większą czujność przy strzale Abline’a. Stracił dwa gole, w tym jednego z rzutu karnego. A przy strzale z jedenastki dotknął piłki końcówkami palców – pisze “Nice Matin“.

– Kolejne frustrujące popołudnie dla bramkarza z Polski. Niewiele mógł zrobić w tym meczu i został pokonany przez główkę Abline’a i po dobrze wykonanym rzucie karnym Mohameda – ocenia z kolei “hommedumatch.fr”.

