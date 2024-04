"Arsenal ma zdolność, ale musi udowodnić, że potrafi to zrobić teraz, w tym sezonie" - mówi Arsene Wenger i wskazuje właśnie "Kanonierów" jako faworyta do wygrania Premier League.

Rozpoczyna się decydująca faza sezonu w Premier League

O mistrzostwo walczy kilka zespołów

Arsene Wenger wskazał swojego faworyta w walce o tytuł

Serce wciąż za Arsenalem

Premier League wchodzi z decydującą fazę sezonu. Do końca rozgrywek pozostało coraz mniej czasu, a niewiadomych oraz znaków zapytania wciąż jest sporo. Jednym z nich jest to, kto w tej kampanii sięgnie po mistrzowski tytuł. Kandydatów jest kilku i wydaje się, że wszystko rozstrzygnie się pomiędzy Liverpoolem, Manchesterem City oraz Arsenalem. Teraz w tej kwestii swojego faworyta do mistrzostwa wskazał legendarny trener “Kanonierów”, Arsene Wenger. Jego zdaniem batalia rozstrzygnie się pomiędzy dwoma ostatnimi zespołami.

– Arsenal ma zdolność, ale musi udowodnić, że potrafi to zrobić teraz, w tym sezonie. Mam nadzieję i jestem o tym przekonany, że na podstawie poprzedniego roku wyciągnęli wnioski. W poprzednim sezonie napięcie w końcówce ich dopadło, wypuścili prowadzenie, stracili mistrzostwo. Manchester City zawsze jest trudnym rywalem, mogą wrócić do gry, ale nie są tak dominującym zespołem, jak przed rokiem. To może być ten sezon dla “Kanonierów” – powiedział Wenger w rozmowie z Freddiem Ljungbergem.

