fot. Imago / Tim Rehbein / RHR-FOTO Na zdjęciu: Sergio Rico

Niepokojące wieści trafiły do mediów w sprawie Sergio Rico

Hiszpański bramkarz spadł z konia i donzał urazu głowy

Stan golkipera Paris Saint-Germain jest ciężki

Sergio Rico w poważnym stanie trafił do szpitala

Paris Saint-Germain ogarnął strach. Jest to podyktowane tym, że ciężki wypadek miał Sergio Rico. Były zawodnik Sevillli musiał zostać hospitalizowany po upadku z konia w drodze do wioski Huelva.

Wypadek z udziałem bramkarz mistrzów Francji miał miejsce mniej więcej o dziewiątej rano. Służby ratownicze natychmiast po otrzymaniu zgłoszenia udały się na miejsce zdarzenia, przewożąc Sergio Rico do sewillskiego szpitala, gdzie znajduje się w ciężkim stanie.

🚨 Sergio Rico serait dans un état grave après une lourde chute à cheval, indique @relevo.



Il aurait ensuite été transporté à l’hôpital en hélicoptère. 🙏 pic.twitter.com/4tGOJCFCkR — Actu Foot (@ActuFoot_) May 28, 2023

Zawodnik został przetransportowany helikopterem do centrum medycznego. Jest intubowany po urazie głowy w wyniku upadku. Sergio Rico przybył do Sewilli wczesnym rankiem z soboty na niedzielę po tym, jak trener Christophe Galtier dał dzień wolny swojej drużynie. Zaraz po zakończeniu uroczystości związanej ze świętowanie mistrzostwa Ligue 1 bramkarz poleciał do Sewilli.

