Paris Saint-Germain zremisowało 1:1 ze Strasbourgiem w wyjazdowym spotkaniu 37. kolejki Ligue 1. To oznacza, że PSG zapewniło sobie obronę mistrzostwa Francji, po które sięgnęło po raz jedenasty (najwięcej w historii). Bramkę dla gości po asyście Kyliana Mbappe strzelił Leo Messi, który tym samym stał się najskuteczniejszym piłkarzem w historii pięciu najlepszych lig Europy (496 goli).

IMAGO / Glenn Gervot Na zdjęciu: Kylian Mbappe i Leo Messi

Paris Saint-Germain na kolejkę przed końcem sezonu świętuje mistrzostwo Francji

Podopieczni Christophe’a Galtiera zremisowali 1:1 i punkt wystarczył im do obrony tytułu

Decydującą bramkę dla paryskiego giganta zdobył Leo Messi, a asystował mu Kylian Mbappe

Messi zapewnił tytuł PSG, piękna asysta Mbappe

Paris Saint-Germain zremisowało 1:1 ze Strasbourgiem w spotkaniu 37. serii gier Ligue 1 i jest już pewne mistrzostwa Francji, ponieważ na kolejkę przed końcem kampanii ma cztery punkty przewagi na drugim Lens.

PSG objęło prowadzenie dopiero w 59. minucie, kiedy to byliśmy świadkami dwójkowej akcji Kylian Mbappe – Leo Messi. Kapitan reprezentacji Trójkolorowych kapitalnie asystował Argentyńczykowi, który strzelił bramkę i tym samym został najskuteczniejszym zawodnikiem w historii pięciu najlepszych lig Europy (496 goli).

Gospodarze w 79. minucie zdołali doprowadzić do wyrównania za sprawą trafienia Kevina Gameiro. Rezultat do końca meczu nie uległ już zmianie, a to oznacza, że klub z Parc des Princes właśnie obronił krajowy tytuł.

Strasbourg – PSG 0:1 (0:0)

0:1 Messi 59′